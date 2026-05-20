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Cambiemos el juego
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"Cambiemos el Juego": la iniciativa que usa los mundiales de fútbol para visibilizar la desigualdad

La propuesta se lanza como un proyecto regional en América Latina contra el embarazo temprano, el matrimonio infantil y la violencia de género

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    Cambiemos el Juego: la iniciativa que usa los mundiales de fútbol para visibilizar la desigualdad

    La ONG global Plan International quiere aprovechar la gran atención que acapara el mundial de fútbol para exponer las desventajas que afectan a las niñas y adolescentes de América Latina e influir para generar cambios en favor de esta población, que enfrenta situaciones de embarazo temprano, matrimonio y uniones infantiles y violencia de género.

    Se trata de la iniciativa regional "Cambiemos el Juego", que se despliega en dos niveles: una campaña pública que utiliza el fútbol para visibilizar y generar conciencia de las brechas que enfrentan las niñas, y un proyecto de implementación en comunidades con mayor vulnerabilidad en cuatro países, informó este miércoles la organización.

    La iniciativa se desplegará en el marco de los mundiales de masculino (2026) y femenino (2027), y aborda tres problemáticas que marcan la vida de las niñas en la región: los embarazos tempranos, los matrimonios y uniones infantiles forzadas, y la violencia basada en género.

    "No le pedimos a las niñas que jueguen mejor: pedimos que se cambien las reglas para que puedan jugar en igualdad de condiciones.

    Durante mucho tiempo se les ha pedido a las niñas que se adapten a un mundo que tiene unas reglas injustas para ellas, 'Cambiemos el Juego' propone lo contrario: trabajar con las niñas, sus familias y sus comunidades para transformar las normas, las leyes y los entornos que hoy las dejan en desventaja", afirmó la directora Regional de Plan International para América Latina y El Caribe, Carmen Elena Alemán.

    Desventajas y desigualdad

    Para millones de niñas en América Latina y el Caribe, "el partido" o su vida comienza con las reglas en su contra: tienen menos oportunidades, menos seguridad, menos derechos y son menos valoradas, y no porque tengan menos talentos, sueños o capacidades, sino porque las reglas están diseñadas de manera que ellas siempre parten con desventaja, alerta la ONG.

    Las cifras de distintas agencias de la ONU revelan esta realidad: en América Latina y el Caribe una niña entre 10 y 14 años da a luz cada 15 minutos; 1 de cada 4 se casa o une antes de cumplir 18 años; y 1 de cada 3 mujeres ha vivido violencia física o sexual a lo largo de su vida.

    En este contexto, "Cambiemos el Juego" se desarrolla como proyecto en comunidades vulnerables de México, El Salvador, Perú y Paraguay, convirtiendo el fútbol en un entorno seguro, inclusivo y pedagógico donde las niñas desarrollan habilidades para la vida, conocimiento sobre sus derechos y capacidad de incidir en sus comunidades, aseguró la ONG.

    • Esto, al tiempo que se trabaja en paralelo con familias, pares varones, entrenadoras y actores comunitarios para transformar el entorno que las rodea.

    El proyecto, que se extenderá en estos cuatro países hasta el 2028, se desarrolla en alianza con organizaciones locales y aprovecha espacios ya existentes en las comunidades, como canchas, escuelas y centros comunitarios.

    Las sesiones son facilitadas por entrenadoras de las propias comunidades, previamente capacitadas en la metodología, lo que permite que el conocimiento permanezca en el territorio y que el trabajo pueda sostenerse en el tiempo.

    Plan International aseguró que en Nicaragua y Brasil, donde la metodología ya se implementó previamente, los resultados han sido concretos: más del 70 % de las participantes completa el proceso formativo, entre el 60 % y el 80 % reporta mejoras significativas en autoestima y capacidad de toma de decisiones, más del 50 % conoce sobre prevención de violencia. 

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