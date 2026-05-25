El reinado de Miroslav Klose y sus 17 victorias en Mundiales tiembla ante el acecho de Messi

Los goles del alemán Miroslav Klose, hasta ahora máximo anotador de las Copas del Mundo con 16 tantos, también le han permitido situarse como el jugador que más triunfos ha cosechado en el torneo, gracias a las 17 victorias germanas en las que participó.

A lo largo de sus cuatro participaciones consecutivas, desde su irrupción en Corea-Japón 2002 hasta la consagración en Brasil 2014, Klose disputó un total de 24 partidos, saliendo con los tres puntos en el 70 % de ellos.

Detrás de la imponente marca del ariete teutón aparece un empate en el segundo escalón del podio entre el brasileño Cafú, legendario lateral derecho de la Canarinha, y el astro vigente de la Albiceleste Lionel Messi, con una cuenta personal de exactamente 16 victorias cada uno en la gran cita del balompié.

Cafú cosechó sus 16 triunfos a lo largo de cuatro ediciones sucesivas, entre Estados Unidos 1994 y Alemania 2006, ostentando además el honor inédito de haber disputado tres finales consecutivas con la camiseta verdeamarela.

Por su parte, el infatigable Lionel Messi alcanzó la línea de las 16 celebraciones tras la espectacular campaña argentina en Qatar 2022. El capitán cimentó este registro a lo largo de cinco ediciones disputadas y está ahora al acecho del trono de Klose como el futbolista con la mayor cantidad de juegos victoriosos.

Un peldaño más abajo, con 15 triunfos en su historial mundialista, se ubican el brasileño Ronaldo y el mediocampista alemán Lothar Matthäus, dos leyendas cuyas trayectorias marcaron épocas de dominio absoluto para sus respectivas selecciones en el torneo, acompañados por un grupo germano que incluye a Philipp Lahm y Bastian Schweinsteiger.

Estas estrellas, asimismo, hacen gala de una efectividad que ronda el 70 % o más en sus partidos disputados en esta competición, un factor común que los ha impulsado hacia el éxito individual, pero también al colectivo.

Entre los 15 jugadores que lideran la estadística, además, únicamente el célebre Paolo Maldini carece de un título mundial y solo el italiano, Matthäus y Messi —hasta ahora— consiguieron una eficiencia de cerca del 60 %, mientras Cafú se anotó un 80 % en 20 partidos.

Se cae el reinado

Con la mira puesta en las canchas de Estados Unidos, México y Canadá, la marca individual de Miroslav Klose se perfila como uno de los grandes bastiones estadísticos que pueden caer ante la ambición de los futbolistas que llegan ya con kilometraje recorrido pero que siguen vigentes.

La expansión del calendario a 104 partidos y un formato que ahora exigirá ocho compromisos para coronar al nuevo campeón del mundo facilitará la aceleración de estos registros, dejando a Messi a las puertas de convertirse en el hombre más ganador si la Albiceleste logra superar con éxito la fase de grupos.

Kylian Mbappé no se queda atrás y requiere que Francia se imponga en seis encuentros para igualar el actual registro el Mundial 2026, donde las matemáticas no favorecen a Klose.