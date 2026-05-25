México sale al rescate de Irán y lo recibe para el Mundial 2026 ante el rechazo de EE. UU.

Fotografía cedida por Presidencia de México que muestra a la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum (i), junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino ( ARCHIVO/ EFE )

México aceptó que Irán establezca su campamento base en el país ante los problemas migratorios que enfrenta para pernoctar en Estados Unidos durante el Mundial de fútbol de 2026, informó este lunes la presidenta Claudia Sheinbaum.

Irán, que disputará sus tres partidos de la primera fase en canchas estadounidenses, anunció el sábado que obtuvo el aval de la FIFA para acampar en territorio mexicano y así sortear los problemas de visado que enfrenta.

"Estados Unidos no quiere que la selección iraní se quede a pernoctar", explicó la mandataria en su conferencia de prensa matutina. "Entonces nos preguntaron, '¿pueden pernoctar en México? Dijimos sí, sin problema'".

El panorama para la selección de fútbol de Irán de cara al Mundial se tornó crítico a finales de febrero de este año, luego de que estallara un conflicto bélico directo en el Medio Oriente que involucró acciones de combate conjuntas entre los Estados Unidos e Israel contra territorio iraní.

Contexto de la situación

Esta alarmante escalada militar llevó a los líderes del fútbol de Irán a plantear un "boicot" y exigir formalmente a la FIFA el traslado de sus compromisos de fase de grupos fuera de suelo norteamericano.

El clima de tensión política se agudizó con fuertes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien llegó a cuestionar públicamente si la presencia de la delegación asiática en el país era apropiada debido a riesgos latentes para su propia "vida y seguridad".

A la par de la crisis militar, las trabas migratorias impuestas por Washington se convirtieron en un verdadero dolor de cabeza logístico para el seleccionado persa en los meses de marzo y abril.

El gobierno de los Estados Unidos arreció los filtros consulares y se negó a emitir visados automáticos para varios miembros de la Federación de Fútbol de Irán bajo el argumento de presuntos nexos con la Guardia Revolucionaria (IRGC).

Esta disputa obligó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a activar una diplomacia de emergencia para garantizar la participación del equipo en sus sedes de Los Ángeles y Seattle, lo que terminó finalmente en un acuerdo para mudar el campamento base iraní desde Arizona hacia la ciudad fronteriza de Tijuana, en México, lo que permitirá que la plantilla solo cruce a territorio estadounidense para disputar sus respectivos encuentros.