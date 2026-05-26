En apenas su primer año de existencia como club profesional, el Salcedo FC, nuevo caampeón de la LDF, se ha convertido desde ya en una de las grandes historias del deporte dominicano del 2026.

Un gol agónico Daniel Flores, en las postrimerías del partido desató una locura en el municipio de Salcedo que se tomó las calles desde el lunes, en una provincia como la Hermanas Mirabal que respira fútbol.

No solo desde Salcedo, sino también desde los municipios de Tenares y Villa Tapia, se estima que miles de fanáticos acompañaron una histórica caravana encabezada por los jugadores, quienes recorrieron distintos puntos de la localidad, a los que llevaron en alto, la copa que los acreditaba como campeones de la LDF.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-25-at-214409-1-00839b82.jpeg Jugadores y fanáticos salcedenses sostienen la copa en medio de la celebración. (FUENTE EXTERNA)

Según reportes de salcedenses que estuvieron prensentes, en barrios, comunidades, esquinas y avenidas, cientos de personas esperaban el paso de los campeones entre camisetas celestes, banderas, música y emoción.

El alcalde de Salcedo, Juan Ramón Hernández, declaró el lunes Día No Laborable en el municipio, a fin de que los ciudadanos residentes en la demarcación pudieran disfrutar de los festejos de los campeones.

"Es una sorpresa, lo digo con toda sinceridad, (ganar el campeonato) no era nuestro objetivo inicial, pero nos fuimos ajustando conforme se daban los resultados", afirmó a Diario Libre un emocionado Nelson Marte, gerente del club.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-25-at-214410-0065538c.jpeg La caravana incluyó cientos de fanáticos en motores y pasolas. (FUENTE EXTERNA)

Estructura deportiva

En una nómina en la que el 85% de los jugadores son nativos de la provincia Hermanas Mirabal, Salcedo trajo futbolistas probados y los mezcló con su cantera.

El resultado fue un equipo que terminó la fase regular de 18 juegos con 9 victorias, 5 empates y 4 derrotas, solo detrás de los poderosos Cibao FC y Deportivo Pantoja, volvió a quedar tercero en la liguilla, eliminó a los Delfines del Este en semifinales y en la gran final, frenó al Cibao FC, quintuple campeón vigente.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-25-at-214411-39800ca8.jpeg Los seguidores del Salcedo FC llenaron de color celeste las calles de los municipios. (FUENTE EXTERNA)

Los refuerzos fueron: Daniel Jamesley, Wilson Cherry, Jairo Alegría, Bryan Bermudez, entre otros.

Salcedo se apoyó en Daniel Jamesley, azote ofensivo que fue campeón con la O&M en 2020, y que ahora fue el máximo goleador del torneo con 26.

También llegó el capitán Carlos Rossel, que había sido campeón con Pantoja y los volantes de contención Daniel Flores (Cibao FC, autor del gol que selló el campeonato), y Alexander Jiménez (La Vega) quien fue el pulmón en la media cancha. Estos últimos dos, son jugadores de características polivalentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/26/whatsapp-image-2026-05-24-at-210921-2-1e1447e6.jpeg Milton Ray Guevara, presidente de la LDF, entrega el trofeo de campeón al capitan De Salcedo FC, Carlos Rossell. (FUENTE EXTERNA)

Como la liga exige que en cada partido debe haber al menos un jugador sub 21, Salcedo aprovechó y siempre le dio juego a las jóvenes promesas de su cantera.

Entre los jóvenes portentos, estuvieron Estiel Reyes (de apenas 19 años), que juega como extremo o delantero y quien fuera autor del segundo gol contra Cibao FC en el partido de ida de la gran final.

También en la media cancha y como defensa, la tropa celeste usó a Ángel Cruz (19) y Julian Alba (17), los cuales se acomplaron muy bien a los veteranos.