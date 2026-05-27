El Salcedo FC ahora apunta a competir contra los mejores del Caribe

Carlos Rossel, capitán del Salcedo FC, levanta la copa de campeones de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF). ( FUENTE EXTERNA )

Luego de dar el batacazo histórico de ganar la LDF en su año de debut, el Salcedo FC ahora pone la mira en tener un buen desempeño en la Caribbean Cup 2026, el máximo torneo de clubes del Caribe, al que llega tras su inédito estreno en el fútbol profesional.

Es el torneo de la Concacaf que reúne a los mejores clubes de Jamaica, Haití, Trinidad & Tobago y Surinam. Tras el sorteo realizado este martes, Salcedo estará en el grupo B junto al Cibao FC, Cavalier FC (JAM), Portmore United FC (JAM) y el campeón de la copa Shield de la Caribbean Football Unión.

Mientras que en el grupo A estarán el Violette AC (HAI), Defence Force FC (TRI), Club Sando FC (TRI), SV Broki (SUR) y el subcampeón de la CFU Club.

La Caribbean Cup, que servirá como clasificatorio para la Copa de Campeones Concacaf 2027, se jugará entre agosto y diciembre de este año

Plan estructurado

En una nómina en la que el 85 % de los jugadores son nativos de la provincia Hermanas Mirabal, Salcedo complementó con refuerzos probados para acabar con cuatro títulos en fila del Cibao FC.

Como refuerzos estuvieron Daniel Jamesley, Wilson Cherry, Jairo Alegría, Klefer Marte, Bryan Bermúdez y el portero Odalis Báez.

En el caso de Jamesley, delantero haitiano, fue el azote ofensivo excampeón con la O&M, y que ahora fue el máximo goleador del torneo con 26.

También llegó el capitán Carlos Rossel (campeón con Pantoja) y los volantes de contención Daniel Flores (Cibao FC, autor del gol que selló el campeonato), y Alexander Jiménez (La Vega) quien fue el pulmón en la media cancha.

Para referentes como Pascacio Mendoza, salcedense exmiembro de la selección nacional y entrenador de larga data, lo logrado por el equipo es sencillamente inédito y probablemente irrepetible.

"Un equipo armado de repente, para la Copa LDF 2025, hecho en el barrio La Amargura, un entrenador (Arturo Berroa) que viene de las bases del fútbol infantil, algunos jugadores prácticamente ´desahuciados´, un cuerpo técnico de un mismo barrio, es único" dijo Mendoza a Diario Libre.

Los canteranos

Como la liga exige al menos un jugador sub-21 por partido, Salcedo aprovechó y usó su cantera. Entre los jóvenes, estuvieron Estiel Reyes, que juega como extremo o delantero.

También en la media cancha y como defensa usaron a Ángel Cruz (19 años) y Julian Alba (17), los cuales se acoplaron muy bien a los veteranos.

Resultados del experimento

El resultado de la mezcla de los veteranos de la liga junto a los jóvenes talentos de las inferiores del club, fue un equipo que terminó la fase regular de 18 juegos con 9 victorias, 5 empates y 4 derrotas, solo detrás de los poderosos Cibao FC y Deportivo Pantoja.

Luego volvió a quedar tercero en la liguilla, eliminó a los Delfines del Este en semifinales y en la gran final frenó al Cibao FC, quíntuple campeón.