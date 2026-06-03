Miguel Lloyd prefirió dormir en el suelo con tal de lograr su sueño

Miguel Lloyd vistiendo el uniforme de Deportivo Árabe Unido con el que jugó 8 temporadas en Panamá. ( FUENTE EXTERNA )

En 1994, a los 12 años, un niño romanense llamado Miguel Lloyd, fue convencido por un amigo de que el fútbol era más entretenido que jugar béisbol. Lloyd empezó a disfrutar más del balompié, y cuatro años más tarde, su pasión por el fútbol no cabía en su ciudad natal.

En 1998 soñó en grande: quería ser algún día el portero de la selección dominicana. Y aunque en la capital, la federación de la época no tenía dónde alojarlo, Lloyd se propuso que nada le impediría llegar a su meta.

"Llegué a dormir en el suelo, pero nada me quitaría mi sueño. Y al final lo logré", dijo un sonriente Lloyd a Diario Libre, víspera de su juego de despedida luego de 48 partidos internacionales defendiendo los colores patrios.

El arquero de 43 años aseguró que si cuando salió de La Romana a los 16 años, sus padres hubieran sabido en las circunstancias en las que llegó a Santo Domingo, probablemente lo hubieran hecho regresar a casa. Sin embargo el destino le tenía una camino de éxito que lo llevó a playas extranjeras.

A nivel local, Lloyd ganó cuatro coronas corridas con el Cibao FC, además de conquistar la Copa Dominicana de la LDF. Con la selección, consiguió la histórica primera clasificación del país a la Copa Oro 2025 y el ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones.

Indica que la actuación más inolvidable de su carrera, fue cuando en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, defendió el arco ante Brasil y Colombia.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/03/whatsapp-image-2026-06-02-at-174731-b193ad69.jpeg MIguel Lloyd, su esposa panameña Karen Vargas y su hijo Gianluca sostiienen la camiseta que conmemora las 48 participaciones de Lloyd con RD. (DIARIO LIBRE/ JUAN ANTONIO GUIO)

Respetado en Panamá

Debido a sus ocho temporadas jugadas en ese país, Lloyd eligió Panamá para jugar su última presentación con la Sedofútbol que a las 8:45 pm hora dominicana de esta noche se mide en un amistoso contra los centroamericanos que van a su segundo mundial.

Lloyd jugó ocho temporadas con el Deportivo Árabe Unido, club con el que logró cuatro títulos de la liga local, y se ganó el respeto de la aficionados panameños.

"Panamá hoy va a clasificar", recuerda Lloyd cuando el 10 de octubre de 2017 en el estadio Estadio Rommel Fernández, le dijo a su esposa panameña Karen Vargas que los canaleros irían a su primera Copa del Mundo, y así fue.

Dentro de los convocados por la Sedofútbol que están en Panamá, se encuentran Mariano Díaz, Dorny Romero, Peter González, Pablo Rosario, y Noah Dollenmayer entre otros.