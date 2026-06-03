Miguel Lloyd prefirió dormir en el suelo con tal de lograr su sueño
El veterano arquero se despide esta noche ante Panamá luego de 48 partidos con la Sedofútbol
En 1994, a los 12 años, un niño romanense llamado Miguel Lloyd, fue convencido por un amigo de que el fútbol era más entretenido que jugar béisbol. Lloyd empezó a disfrutar más del balompié, y cuatro años más tarde, su pasión por el fútbol no cabía en su ciudad natal.
En 1998 soñó en grande: quería ser algún día el portero de la selección dominicana. Y aunque en la capital, la federación de la época no tenía dónde alojarlo, Lloyd se propuso que nada le impediría llegar a su meta.
"Llegué a dormir en el suelo, pero nada me quitaría mi sueño. Y al final lo logré", dijo un sonriente Lloyd a Diario Libre, víspera de su juego de despedida luego de 48 partidos internacionales defendiendo los colores patrios.
El arquero de 43 años aseguró que si cuando salió de La Romana a los 16 años, sus padres hubieran sabido en las circunstancias en las que llegó a Santo Domingo, probablemente lo hubieran hecho regresar a casa. Sin embargo el destino le tenía una camino de éxito que lo llevó a playas extranjeras.
A nivel local, Lloyd ganó cuatro coronas corridas con el Cibao FC, además de conquistar la Copa Dominicana de la LDF. Con la selección, consiguió la histórica primera clasificación del país a la Copa Oro 2025 y el ascenso a la Liga A de la Liga de Naciones.
Indica que la actuación más inolvidable de su carrera, fue cuando en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003, defendió el arco ante Brasil y Colombia.
Respetado en Panamá
Debido a sus ocho temporadas jugadas en ese país, Lloyd eligió Panamá para jugar su última presentación con la Sedofútbol que a las 8:45 pm hora dominicana de esta noche se mide en un amistoso contra los centroamericanos que van a su segundo mundial.
Lloyd jugó ocho temporadas con el Deportivo Árabe Unido, club con el que logró cuatro títulos de la liga local, y se ganó el respeto de la aficionados panameños.
"Panamá hoy va a clasificar", recuerda Lloyd cuando el 10 de octubre de 2017 en el estadio Estadio Rommel Fernández, le dijo a su esposa panameña Karen Vargas que los canaleros irían a su primera Copa del Mundo, y así fue.
Dentro de los convocados por la Sedofútbol que están en Panamá, se encuentran Mariano Díaz, Dorny Romero, Peter González, Pablo Rosario, y Noah Dollenmayer entre otros.