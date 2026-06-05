Lamine Yamal es elegido Mejor Jugador de la Temporada de LaLiga

El joven atacante del FC Barcelona Lamine Yamal fue nombrado este viernes como mejor jugador de la temporada de LaLiga por primera vez en su carrera, tras haber liderado a su club hacia el segundo campeonato consecutivo.

El extremo de 18 años sucede así en el galardón otorgado por LaLiga y su patrocinador EA Sports a su compañero blaugrana, el brasileño Raphinha.

Pese a las molestias en el pubis que lastraron su primera mitad de temporada, Yamal ha sido la referencia ofensiva de sus compañeros, compensando las repetidas bajas de Raphinha y la pérdida de protagonismo del polaco Robert Lewandowski.

Con 16 goles y 12 asistencias en 28 partidos de LaLiga, Yamal es a la vez máximo goleador y máximo asistente de su equipo. Gracias a su gran efectividad y a partidos con un rendimiento digno de su estatus de superestrella, el Barça se proclamó campeón por segundo año consecutivo.

Segundo clasificado en la pasada edición del Balón de Oro, Yamal se está recuperando de una lesión muscular en el muslo izquierdo sufrida a final de temporada.

Pese a ello, ha entrado en la convocatoria de Luis de la Fuente y será una de las estrellas de la selección española en el Mundial de Norteamérica, que arranca la semana que viene (11 junio - 19 julio).

Grandes actuaciones

El 28 de febrero, Yamal tuvo una de las páginas más destacadas de su temporada al marcar su primer hat-trick profesional frente al Villarreal en el Spotify Camp Nou.

En aquel partido de la jornada 26, el extremo culé desarticuló por completo la defensa del "Submarino Amarillo" en la victoria por 4-1, convirtiéndose además en el futbolista más joven del siglo XXI en lograr un triplete en LaLiga, superando la histórica marca de precocidad de Lionel Messi.

Posteriormente, el 11 de abril de 2026, el atacante volvió a exhibir un nivel de superestrella en el derbi catalán frente al RCD Espanyol, donde el Barcelona se impuso con otra goleada por 4-1.

Yamal fue el auténtico motor ofensivo de los azulgranas al repartir dos asistencias magistrales para el doblete de Ferran Torres y coronar su actuación anotando un gol propio, una exhibición clave en el tramo final para amarrar de forma definitiva el segundo campeonato de liga consecutivo del club.