Lamine Yamal inicia en el Mundial la ruta que consagró a Mbappé y costó cinco intentos a Messi

Lamine Yamal controla el balón durante el partido amistoso internacional de fútbol entre Spain national football team y Egypt national football team en el RCDE Stadium de Cornellà de Llobregat, cerca de Barcelona, el 31 de marzo de 2026. ( FOTO DE LLUIS GENE / AFP )

A sus 18 años, el 13 de julio cumplirá ya 19, Lamine Yamal encara su primer Mundial, un torneo único para un extremo único, como una figura que dispara las expectativas, entre la exposición, la ambición y la presión, con el desafío que ya sobrepasaron Kylian Mbappé, Zinedine Zidane, Thierry Henry o Ronaldinho, campeones en sus estrenos en el torneo.

La lesión muscular del pasado 22 de abril, cuando se rompió tras un lanzamiento de penalti contra el Celta en el Camp Nou, ha mantenido fuera de acción a Lamine Yamal desde entonces, sin minutos de competición en seis encuentros contra el Barcelona y en los dos amistosos con España ante Irak y Perú, cuando asoma en una semana el debut frente a Cabo Verde en Atlanta (EE.UU). Su inicio. Estará listo. La duda es si para ser titular.

Es el primer Mundial para un líder natural y futbolista crucial en el equipo de Luis de la Fuente. Lo demostró en la Eurocopa 2024. Su imparable eclosión con el equipo nacional. Campeón en Alemania con siete triunfos, logró un gol decisivo para abrir la remontada en las semifinales contra Francia y contabilizó cuatro asistencias.

Debutante y goleador desde el primer instante con España (se estrenó el 9 de septiembre de 2023 en la goleada por 1-7 de su selección contra Georgia en el estadio Borís Paichadze de Tiflis, cuando entró por Dani Olmo y marcó gol, el 1-7, en el minuto 74), ya son 25 partidos como internacional, con seis tantos, 18 victorias, seis empates y una sola derrota: 0-1 en un amistoso con Colombia, el 22 de marzo de 2024, cuando disputó 20 minutos, aún sin la dimensión actual de su fútbol, tan concluyente.

Mejor jugador joven de la Eurocopa 2024, el Mundial es ahora un paso natural, un desafío de suma envergadura, que pone a prueba a Lamine Yamal, como antes lo hizo con otras grandes figuras del fútbol en los últimos tiempos, con la exigencia que tiene un torneo de tales características, con ocho partidos para ser campeón concentrados en 39 días. Del 11 de junio al 19 de julio.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/gettyimages-999712496jpg-b7580975.jpg Mbappé cuando fue campeón del Mundo en Rusia 2018. (FUENTE EXTERNA)

La guía de figuras

Mbappé fue campeón en su estreno, con 19 años en Rusia 2018. Fue su incursión en esta competición, con los siete partidos disputados hasta la final. El 16 de junio de 2018 debutó contra Australia, en el triunfo por 1-2. Al segundo encuentro marcó gol, en el 0-1 a Perú. En octavos sumó otros dos ante Argentina (3-4). Y en la final logró uno en el 2-4 ante Croacia. La mejor irrupción posible en un Mundial.

Como la de sus compatriotas Zinedine Zidane o Thierry Henry en Francia 1998, campeones ante su público en su primera aparición en el torneo. El primero marcó dos goles en la final contra Brasil (3-0). El segundo no disputó ningún minuto en ese choque, pero antes había logrado su primer gol en su primer duelo mundialista. Tenían 26 y 20 años, respectivamente.

Ronaldinho también fue campeón a la primera con Brasil. El 3 de junio de 2002 debutó ya como titular ante Turquía. Tenía 22 años. Al segundo duelo marcó su primer gol en el 0-4 a China. En cuartos de final logró dos más en el 1-2 a Inglaterra. No jugó las semifinales, pero sí la final: 2-0 a Alemania. Campeón.

A Lionel Messi le costó más alcanzar la copa dorada, hasta su quinto Mundial, aunque su debut fue impactante. El 16 de junio de 2006, cuando tenía 18 años, a punto de cumplir los 19, como Lamine Yamal, entró al campo en el minuto 74 en sustitución de Maxi Rodríguez en el segundo partido ante Serbia, en el 78 participó en el 4-0 a Hernán Crespo y en el 88 marcó el 6-0.

El primero de sus 13 goles y la primera de sus ocho asistencias en esta competición. Fue eliminado en cuartos de final por Alemania. No jugó ningún minuto, ni siquiera en la prórroga, en aquel encuentro definitivo. Su primer paso. Ahora batirá récords con su sexto Mundial en 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/08/cnne-1272585-cristiano-ronaldo-se-rompe-la-cara-por-portugal-6dfe47fc.jpg Cristiano Ronaldo en un partido con Portugal. (FUENTE EXTERNA)

Jóvenes sin corona

Lo mismo que Cristiano Ronaldo, aunque él nunca ha sido campeón del mundo con Portugal.

Su primer instante en este torneo, ya con 21 años, fue en Alemania 2006. El 11 de junio debutó contra Angola. En su segundo duelo, marcó su primer gol, en el 0-2 a Irán. Su equipo terminó cuarto del mundo, derrotado en la semifinal por Francia (1-0) y en la final de consolación por Alemania por 3-1.

No lo ha ganado tampoco Harry Kane, que marcó cinco goles en sus dos primeros duelos en el Mundial, en Rusia 2018, añadió otro más en octavos de final frente a Colombia y perdió la semifinal en la prórroga contra Croacia. Bélgica también la venció por el tercer puesto por 2-0. Su primera participación en el Mundial le llegó a los 24 años al magnífico goleador inglés.

Tampoco lo lograron ni Neymar, cuyo debut mundialista en Brasil 2014 terminó en cuartos de final, cuando sufrió una lesión en la columna vertebral que lo apartó de jugar aquella tremenda derrota en la semifinal contra Alemania (1-7); ni Antoine Griezmann, en la misma edición, eliminado en cuartos de final por Alemania (1-0); ni Luis Suárez, que entró en acción en Sudáfrica 2010, con tres goles y con su selección eliminada a las puertas de la final por Países Bajos.