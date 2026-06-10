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Copa del Mundo
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Andrea Bocelli, EJAE y David Guetta protagonizan un nuevo himno oficial del Mundial

Con la premisa de que "esto es más que un simple juego: es nuestro ADN", la Copa del Mundo presenta una propuesta musical diversa para dar la bienvenida a 48 naciones.

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    Andrea Bocelli, EJAE y David Guetta protagonizan un nuevo himno oficial del Mundial
    Andrea Bocelli (FUENTE EXTERNA)

    La FIFA presentó este miércoles la canción 'DNA', interpretada por el tenor Andrea Bocelli, el DJ David Guetta, y las cantantes Megan Thee Stallion y EJAE, que será otro de los himnos oficiales del Mundial 2026 junto con el tema 'Dai Dai' de Shakira.

    Bocelli y EJAE, estrella de K-pop, interpretarán mañana por primera vez en vivo el tema durante la ceremonia de inauguración del torneo en el Estadio Azteca de México, previo al encuentro entre la selección local y Sudáfrica.

    "Esto es más que un simple juego: es nuestro ADN", reza la canción, destacando la pasión por el fútbol que atraerá a aficionados de las 48 naciones participantes, y a otros de selecciones no clasificadas, a Canadá, Estados Unidos y México durante el Mundial.

    "El título de la canción, 'DNA', lo dice todo. El fútbol ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Ser invitado a cantar el himno de la Copa Mundial de la FIFA y participar en la ceremonia de apertura es un honor que me emociona profundamente", dijo Bocelli en un comunicado de la FIFA.

    La mezcla de las poderosas voces del tenor y EJAE, unida a la modernidad que le confieren la rapera Megan Thee Stallion y los ritmos de David Guetta, crean "un puente entre la historia del fútbol y su futuro", según la FIFA.

    Propuesta adicional

    El tema se une a otros himnos oficiales del Mundial como 'Dai Dai', de Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy.

    La superestrella colombiana será precisamente una de las protagonistas de la ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca, donde luminarias globales pondrán a bailar a los más de 80.000 aficionados que llenen el recinto y a los millones que lo vean por las diversas plataformas digitales y electrónicas.

    Otras estrellas regionales que participarán en el evento serán Alejandro Fernández, quien entonará el himno nacional mexicano; Maná, considerada una de las bandas de rock y pop latino más influyente de la historia; Lila Downs, reconocida por mezclar el jazz con el folclor mexicano; Los Ángeles Azules y Belinda.

    El Mundial se disputa del 11 de junio al 19 de julio, cuando la final tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. 

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