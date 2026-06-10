Andrea Bocelli, EJAE y David Guetta protagonizan un nuevo himno oficial del Mundial

La FIFA presentó este miércoles la canción 'DNA', interpretada por el tenor Andrea Bocelli, el DJ David Guetta, y las cantantes Megan Thee Stallion y EJAE, que será otro de los himnos oficiales del Mundial 2026 junto con el tema 'Dai Dai' de Shakira.

Bocelli y EJAE, estrella de K-pop, interpretarán mañana por primera vez en vivo el tema durante la ceremonia de inauguración del torneo en el Estadio Azteca de México, previo al encuentro entre la selección local y Sudáfrica.

"Esto es más que un simple juego: es nuestro ADN", reza la canción, destacando la pasión por el fútbol que atraerá a aficionados de las 48 naciones participantes, y a otros de selecciones no clasificadas, a Canadá, Estados Unidos y México durante el Mundial.

"El título de la canción, 'DNA', lo dice todo. El fútbol ha estado presente en mi vida desde que tengo memoria y siempre ocupará un lugar muy especial en mi corazón. Ser invitado a cantar el himno de la Copa Mundial de la FIFA y participar en la ceremonia de apertura es un honor que me emociona profundamente", dijo Bocelli en un comunicado de la FIFA.

La mezcla de las poderosas voces del tenor y EJAE, unida a la modernidad que le confieren la rapera Megan Thee Stallion y los ritmos de David Guetta, crean "un puente entre la historia del fútbol y su futuro", según la FIFA.

David Guetta, Megan Thee Stallion, Andrea Bocelli, and EJAE have released "DNA (More Than A Game)", the official song for the FIFA World Cup 2026.https://t.co/fbebU6y7NC... pic.twitter.com/WG6z7Uhsf4 — Chart Update (@ChartUpdate_) June 10, 2026

Propuesta adicional

El tema se une a otros himnos oficiales del Mundial como 'Dai Dai', de Shakira y el cantante nigeriano Burna Boy.

La superestrella colombiana será precisamente una de las protagonistas de la ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca, donde luminarias globales pondrán a bailar a los más de 80.000 aficionados que llenen el recinto y a los millones que lo vean por las diversas plataformas digitales y electrónicas.

Otras estrellas regionales que participarán en el evento serán Alejandro Fernández, quien entonará el himno nacional mexicano; Maná, considerada una de las bandas de rock y pop latino más influyente de la historia; Lila Downs, reconocida por mezclar el jazz con el folclor mexicano; Los Ángeles Azules y Belinda.

El Mundial se disputa del 11 de junio al 19 de julio, cuando la final tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.