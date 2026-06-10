México buscará aprovechar la localía en el Mundial, según el DT Aguirre

El seleccionador de México, Javier Aguirre, dijo el miércoles que buscará aprovechar la condición de local en el Mundial de Norteamérica 2026, que comenzará en el estadio Azteca con el partido inaugural ante Sudáfrica.

El experimentado entrenador señaló que apostará también por la fuerza mental de sus jugadores para afrontar el tercer Mundial que se celebra en México.

"El handicap de jugar en casa tiene que notarse, con 2.240 metros de altura y la afición a nuestro favor", dijo "El Vasco" Aguirre en la conferencia de prensa previa al partido inaugural.

"No dudemos de nuestra manera de jugar y de nuestra fortaleza mental. Difícilmente volverán a vivir otro Mundial en casa".

El seleccionador añadió además que confía en que sus jugadores sabrán canalizar la presión del primer partido. "Cuando eres favorito, no puedes volverte loco".

Ante los reflectores que va a acaparar este partido inaugural del Mundial, Aguirre apeló "al equilibrio emocional" que deben mostrar sus futbolistas al jugar "ante miles de personas que están en el estadio y millones de personas que te estarán viendo".

Confió en que el trabajo desarrollado durante los 22 meses para "hacer una buena inauguración".

"Este México tiene sus ideas muy claras", dijo Aguirre, que ha sido seleccionador nacional en tres oportunidades.

El entrenador expresó en reiteradas ocasiones su respeto por la selección sudafricana. "Los respetamos mucho. Tenemos que superarlos en buena lid", comentó.

Aguirre mostró su admiración por el mediocampista ofensivo Relebohile Mofokeng, de 21 años, y por el entrenador belga Hugo Broos.

Detalles del calendario y rivales en el Grupo A

"El Vasco" recordó que enfrentó a Broos en el Mundial de 1986 en un partido en el que México venció 2-1 a Bélgica.

Después del partido inaugural ante Sudáfrica, por la primera fecha del Grupo A, México enfrentará a Corea del Sur el jueves 18 en Guadalajara y regresará a Ciudad de México para cerrar ante República Checa.

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