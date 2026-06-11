Sheinbaum dice que 'Fan Fest' del Mundial en el Zócalo de México estará abierto pese a protestas

Los maestros se han estado movilizando desde hace varios días antes de la inauguración del Mundial. ( FUENTE EXTERNA )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que el 'Fan Fest' del Mundial en la plaza del Zócalo de la capital del país estará "abierto" para transmitir la inauguración del torneo, pese a las protestas de maestros.

"Vamos a tratar de ir al Zócalo dependiendo cómo esté" la situación de las manifestaciones, dijo en rueda de prensa Sheinbaum, cuya presencia estaba prevista en la plaza para la transmisión del encuentro entre México y Sudáfrica.

Conflictos previos

La relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha alcanzado su punto más álgido con el inicio del Mundial 2026.

Los maestros disidentes han instalado un plantón indefinido en el Zócalo de la Ciudad de México y bloquearon avenidas clave, exigiendo un aumento salarial del 100% y la abrogación de las reformas educativas previas.

El gremio aprovechó de forma estratégica la atención de la prensa internacional para visibilizar sus demandas, amenazando con deslucir la gran fiesta del partido inaugural en el Estadio Azteca.

Ante esta presión, Sheinbaum ha mantenido una postura firme, calificando las movilizaciones de los docentes como una "provocación" que busca generar imágenes de represión policial ante los ojos del mundo.

La mandataria aseguró que su gobierno no caerá en confrontaciones violentas y que garantizará el derecho a la protesta, aunque lamentó que se intente empañar un evento histórico para el país.

Esta tensión obligó a desplegar vallas de seguridad en el centro histórico para proteger las instalaciones del 'Fan Fest' y asegurar las transmisiones en vivo.

Las negociaciones a contrarreloj entre la Secretaría de Gobernación y la dirigencia magisterial fracasaron en los días previos debido a que las demandas económicas del sindicato rebasan el presupuesto disponible.

Aunque el gobierno ofreció mesas de diálogo técnicas para revisar las pensiones y la Ley del ISSSTE, los maestros rechazaron los acuerdos iniciales por considerarlos insuficientes.

Esta falta de consenso llevó a la CNTE a ratificar sus marchas hacia las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula, desafiando el operativo de movilidad urbana.

Presidenta se aleja

El conflicto ha provocado un distanciamiento evidente entre la jefa de Estado y las bases tradicionales de la izquierda sindical que solían respaldar a su partido.

Al cancelar su asistencia presencial a los palcos del Azteca y condicionar su visita al Zócalo, Sheinbaum priorizó una agenda de prudencia política para evitar incidentes mayores.

Mientras tanto, los educadores advierten que mantendrán sus campamentos y protestas durante el desarrollo del torneo hasta que obtengan respuestas concretas a sus reclamos laborales.