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Mundial 2026
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El Mundial 2026 supera el millón de aficionados en apenas cinco días de competencia

Con un promedio de 63,000 espectadores por partido, Gianni Infantino felicitó personalmente al aficionado que selló la millonaria cifra en las taquillas

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    El Mundial 2026 supera el millón de aficionados en apenas cinco días de competencia
    Aficionados de Uruguay reaccionan este lunes, en un partido del grupo H de la Mundial FIFA 2026 entre Arabia Saudita y Uruguay en el estadio Hard Rock en Miami (EE.UU.). (EFE/ ALBERTO BOAL)

    El Mundial 2026 ha alcanzado el millón de aficionados en los estadios en los primeros cinco días de competición, anunció la FIFA, gracias a unos primeros partidos de competición que han registrado estadios con un 99'5 del aforo lleno y un promedio de 63.000 espectadores en las gradas.

    "Wow! 1 millón de fans en los estadios", señala en su cuenta de Instagram el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que aparece en una foto junto al aficionado que compró la entrada del primer millón.

    "Felicidades a Aaron Bren, que fue el aficionado un millón en esta Copa y un enorme agradecimiento a todos nuestros apasionados seguidores que continúan llenando estadios", publica.

    La Copa del Mundo 2026 batirá el récord histórico de asistencia a los estadios que se estableció en 1994, en Estados Unidos, con 3.5 millones de espectadores totales. Con el nuevo formato de 48 selecciones y 104 partidos, el torneo podría alcanzar hasta 6.5 millones de aficionados.

    Mayores asistencias

    El Estadio Ciudad de México (Estadio Azteca) ha sido el que ha recibido la mayor asistencia oficial durante las primeras cinco jornadas del torneo. El histórico inmueble registró una entrada exacta de 80,824 aficionados durante el partido inaugural en el que la selección local se enfrentó a Sudáfrica. 

    El segundo recinto con mayor asistencia oficial, apenas por 161 fanáticos, ha sido el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium). Durante el empate 1-1 entre las selecciones de Brasil y Marruecos, el estadio registró un lleno total con una asistencia exacta de 80,663 aficionados.

    El tercer recinto con mayor capacidad de asistencia oficial es el Estadio de Dallas (AT&T Stadium). Este coloso de Texas cuenta con un aforo oficial de 70,649 espectadores para la competición. Registró un lleno total durante el vibrante empate 2-2 entre las selecciones de los Países Bajos y Japón.

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