Por primera vez desde 1958 cuatro partidos mundialistas terminaron en empate el mismo día

El portero de Cabo Verde, Vozinha, fue la gran figura del empate a cero ante España en el partido del grupo H del Mundial 2026, este lunes en el Estadio Atlanta (EE. UU.) ( EFE/LAVANDEIRA JR )

Por primera vez desde hace 68 años, cuatro partidos mundialistas disputados el mismo día concluyeron en empate, informó este martes la FIFA.

A la sorprendente igualada sin goles del España-Cabo Verde, le siguió los no menos inesperados empates de Bélgica frente a Egipto (1-1) y de Uruguay contra Arabia Saudí (1-1) más el de Irán ante Nueva Zelanda que cerró la jornada (2-2).

Hace 68 años, curiosamente también un 15 de junio, cuatro partidos del Mundial de Suecia concluyeron en empate: Alemania-Irlanda del Norte (2-2), Paraguay-Yugoslavia (3-3), Suecia-Gales (0-0) e Inglaterra-Austria (2-2).

Sin embargo, no fueron todos los partidos de esa jornada, como pasó el lunes, porque se jugó la última fecha de los grupos 1, 2, 3 y 4. En total ocho partidos, en los que, además, Checoslovaquia goleó a Argentina (6-1), Francia ganó a Escocia (2-1) y Hungría a México (4-0) y Brasil a la Unión Soviética (2-0).

Así empataron

La inédita jornada dominada por la paridad global comenzó con una de las sorpresas más sonadas del torneo, cuando Cabo Verde plantó un muro defensivo infranqueable para firmar un 0-0 ante una España que dominó la posesión pero careció de ideas en el último tercio.

El libreto de la resistencia africana se repitió en el segundo turno, escenario donde Egipto le arrancó un empate 1-1 a Bélgica gracias a un contragolpe quirúrgico que neutralizó el favoritismo de los "Diablos Rojos".

El tercer choque del día mantuvo la tónica de frustración para las potencias de la Conmebol, luego de que Arabia Saudí amargara el estreno de Uruguay con un disputado 1-1, castigando las desatenciones tácticas de la zaga charrúa.

La cartelera cerró con el duelo más emocionante y abierto de la fecha, un vibrante 2-2 entre Irán y Nueva Zelanda en California, donde ambos conjuntos intercambiaron golpes ofensivos hasta el último minuto previo a la mudanza forzosa de la delegación iraní.