Jorge Bauger: "El fútbol no deja indiferente a nadie"

Jorge Rolando Bauger, argentino, llegó desde Francia a suelo dominicano en 1977, tras contraer matrimonio con Gullermina Sáenz, y ser contratado como entrenador de fútbol por la Secretaría de Estado de Deportes. Al poco tiempo ingresó a los medios de comunicación y en 1982 asumió la responsabilidad de llevar la Copa del Mundo a la televisión dominicana.

Han pasado 44 años desde esa primera oportunidad y Bauger se mantiene como uno de los rostros que el público más asocia al fútbol en el país, como entrenador y comunicador de prensa, radio y TV.

Para la edición de España 1982, el experimento de los mundiales en el país comenzó en Rahintel (canal 7), cuando su propietario José Bonilla, contactó a Bauger para transmitir unos 4 o 6 partidos y ver la reacción de la gente. El impacto fue tal que se difundieron 26 encuentros.

El resto es historia y desde entonces la transmisión del evento ha sido fijo en la pantalla chica, con Bauger como la figura principal.

"Todo ha evolucionado, y el proceso ha sido fascinante. En España 82 se trabajaba un partido con 12 cámaras. Ahora son 42, aparte del dron, y las cámaras personales que siguen a los jugadores, técnicos, árbitros. Es impresionante", dijo Bauguer a Diario Libre.

El flechazo

"Te puede o no te puede gustar, pero el fútbol no te deja indiferente", asegura el comentarista, que fue portero en la década de los setenta en el fútbol francés con los equipos del Troyes, Lille y Normandía.

Señala que el misterio del interés y la pasión que despierta el fútbol radica en ese enigma que nos genera cómo entender que alguien con los pies puede conducir un balón, y al mismo tiempo mirar hacia adelante, distinto a lo que hacemos con las manos que está en la periferia de nuestra vista y percibimos.

"Entonces es ese juego entre luces cortas, luces largas, a una velocidad extraordinaria, es lo que hace que la gente admire", dijo el productor del programa Fútbol solo Fútbol que ya lleva 40 años al aire en la televisión dominicana.

Anécdota con Hipólito

En Corea Japón 2002, algunos horarios caían de madrugada. Fiel a su estilo por el amor a la difusión del fútbol, Bauger todos transmitía los partidos, hasta que un día se le ocurrió decir: "Nadie nos está mirando, ni siquiera el ´guachiman´ del edificio. Pero abramos las líneas telefónicas".

Unos minutos después, su compañero de transmisión, el ingeniero Félix Disla Gómez, contestaba: "Sí señor, sí señor", y le pasó el auricular a Bauger. Era el presidente de aquel entonces, Hipólito Mejía, quien le reportó la audiencia. "Fue gratificante", señaló Bauger.

TV abierta

El legado de Bauger ya tiene en su hijo Jorge Allen, a quien en la familia tiene la misión de que el fútbol se expanda por el país, y de hecho ya lo hace en su condición de Director de la Liga Dominicana de Fútbol (LDF) y acompañante de su padre en las transmisiones y en la Escuela Bauger.

"Primero como país tenemos que sentirnos privilegiados porque una vez más tenemos el mundial en cielo abierto, o sea, gratis para todo el público dominicano. Es un gran esfuerzo que está haciendo Pío Deportes y CDN para poder transmitir todos los partidos del mundial", indicó Jorge Allen sobre los medios por donde se difunden los partidos.

En muchos países, el medio que compra los derechos, lo hace para los partidos de esa selección nacional. El resto de juegos, la gente tiene que comprar para ver (pay per view) o mirarlos por cable. En Dominicana se mantiene la tradición de que todos los juegos están disponibles.