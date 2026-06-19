Las camisetas que usaron los neerlandeses ante Japón recaudan 59.069 euros en subasta

Virgil Van Dijk (d) de Países Bajos celebra un gol este domingo, en un partido del grupo F del Mundial de la FIFA 2026 entre Países Bajos y Japón en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). ( EFE / SEBASTIÁN MARISCAL )

Las subasta de las camisetas que usaron los jugadores de la selección neerlandesa durante su primer partido del Mundial 2026, disputado en el estadio de Dallas contra Japón (2-2), recaudaron en una subasta de 59.069 euros que se destinarán en su mayoría a la fundación benéfica Princesa Máxima.

La camiseta del capitán Virgil van Dijk, capitán y autor del gol que abrió el marcador, se subastó por 13.300 euros. La de Cody Gakpo (5.116 euros), Frenkie de Jong (4.884 euros), Ryan Gravenberch (4.507 euros) y Micky van de Ven (4.214 euros) también tuvieron mucha demanda.

Las camisetas usadas durante el partido y firmadas se subastaron a través de la plataforma de subastas MatchWornShirt (MWS).

La subasta se repetirá con las que utilicen los jugadores y el técnico Ronald Koeman en el partido que jugarán el sábado contra Suecia en Houston.