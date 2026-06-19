Las camisetas que usaron los neerlandeses ante Japón recaudan 59.069 euros en subasta
La mayor parte de los fondos serán destinados a la fundación benéfica Princesa Máxima
Las subasta de las camisetas que usaron los jugadores de la selección neerlandesa durante su primer partido del Mundial 2026, disputado en el estadio de Dallas contra Japón (2-2), recaudaron en una subasta de 59.069 euros que se destinarán en su mayoría a la fundación benéfica Princesa Máxima.
La camiseta del capitán Virgil van Dijk, capitán y autor del gol que abrió el marcador, se subastó por 13.300 euros. La de Cody Gakpo (5.116 euros), Frenkie de Jong (4.884 euros), Ryan Gravenberch (4.507 euros) y Micky van de Ven (4.214 euros) también tuvieron mucha demanda.
Las camisetas usadas durante el partido y firmadas se subastaron a través de la plataforma de subastas MatchWornShirt (MWS).
La subasta se repetirá con las que utilicen los jugadores y el técnico Ronald Koeman en el partido que jugarán el sábado contra Suecia en Houston.