Balones y biberones: el refugio de la paternidad para los gigantes del fútbol

El Mundial de fútbol ya está en marcha y millones de personas están pendientes de cada resultado. Pero, detrás de los grandes torneos, donde se disputa la gloria sobre el césped, existe un universo de emociones y responsabilidades cotidianas que no siempre captan los focos.

Mientras el planeta entero contiene el aliento ante un penalti o una jugada decisiva, en los hoteles de concentración y en la intimidad de los hogares de los futbolistas se juega un partido muy distinto: el de la crianza.

Porque, lejos de la presión mediática y la exigencia de la alta competición, la paternidad (especialmente en el contexto de las familias numerosas) se ha consolidado para muchos de estos deportistas como un ancla emocional imprescindible para mantener el equilibrio frente al ruido de la fama y la tensión de las citas internacionales.

El último ejemplo de esta realidad lo protagoniza el futbolista brasileño Neymar. En pleno transcurso de la Copa del Mundo de 2026, el delantero del Santos y líder de la selección de su país ha anunciado que volverá a ser padre.

Con este próximo nacimiento, el atacante se incorpora al grupo de futbolistas históricos con tres o más hijos, una lista de familias numerosas en la que también destacan las figuras de Cristiano Ronaldo o Messi, entre otros.

Y es que, tal vez, para estos competidores natos, el entorno familiar no sea solo una responsabilidad, sino el espacio donde encuentran su más valiosa estabilidad: porque algún día colgarán las botas, pero su familia seguirá siendo un equipo que no necesita dorsal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/20/550206437362-dc230b54.jpg Neymar junto a una de sus hijas. (EFE/ GUILHERME DIONIZIO)

Quinto y en recuperación

La noticia se dio a conocer el pasado 15 de junio de 2026. A través de un emotivo vídeo familiar compartido en sus redes sociales, Neymar y su esposa, la creadora de contenido Bruna Biancardi, anunciaron que esperan una niña. Este bebé será el tercer hijo en común para el matrimonio y el quinto para el futbolista de 34 años.

En las imágenes, la pareja aparece acompañada por las dos hijas que tienen en común, Mavie y Mel, de dos años y once meses de edad respectivamente, además de Davi Lucca, de 14 años, a quien el jugador tuvo durante su juventud con la creadora de contenido Carol Dantas.

Con los ojos vendados, la familia descubrió el sexo del bebé tras un divertido juego con pintura rosa. En un tono bromista, el delantero hizo alusión a la clara mayoría femenina en su hogar: “Voy a empezar una banda y a partir de hoy serán las Spice Girls”, manifestó en el vídeo.

En esta celebración no estuvo presente Helena, de 23 meses, nacida de la relación del futbolista con la modelo Amanda Kimberlly cuando Mavie ya había nacido. Aquel episodio trajo consigo un distanciamiento temporal entre el exjugador del PSG y Biancardi.

Sin embargo, tras unos meses separados, la pareja logró reconducir su relación y formalizar su unión mediante el matrimonio. Y ahora, este anuncio familiar coincide con un momento de gran exigencia profesional para el deportista.

Neymar trabaja contrarreloj para recuperarse de una lesión de pantorrilla sufrida antes del inicio del campeonato, una dolencia que le impidió participar en el debut de Brasil contra Marruecos el pasado 13 de junio, partido que concluyó con un empate 1-1.

Mientras la selección brasileña, bajo la dirección técnica de Carlo Ancelotti, espera alcanzar un gran éxito en el Mundial, el atacante busca en la estabilidad de su numerosa familia la motivación necesaria para volver a los terrenos de juego.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/20/550206437363-3061dd6a.jpg El futbolista luso, que a sus 41 años disputa su sexto Mundial, comanda un hogar de cinco hijos junto a su prometida, la modelo y empresaria Georgina Rodríguez. (EFE/EPA/STR)

Ronaldo: linaje y legado

El futbolista luso, que a sus 41 años disputa su sexto Mundial, comanda un hogar de cinco hijos junto a su prometida, la modelo y empresaria Georgina Rodríguez.

Precisamente coincidiendo con el primer encuentro de la selección portuguesa en el campeonato, su hijo mayor, Cristiano Ronaldo Jr., cumplió 16 años. Y a pesar del momento deportivo, el jugador del Al-Nassr dedicó un espacio en sus redes sociales para felicitar al joven con una fotografía de ambos: “¡Felicidades, hijo! Tu padre te ama”, escribió.

Para el delantero, su rol de progenitor está tan en el centro como el balón a chutar: “Convertirse en padre y criar a mi familia es sinceramente el mayor privilegio que he tenido. Estoy disfrutando cada segundo de ello”, dijo en declaraciones recogidas por medios como el Irish Independent.

La familia que han construido ha crecido en diferentes etapas. El primogénito, Cristiano Jr., nació en junio de 2010. Siete años después, en junio de 2017, nacieron los mellizos Eva Maria y Mateo a través de gestación subrogada en Estados Unidos.

En noviembre de ese mismo año llegó Alana Martina, la primera hija en común de la pareja. Finalmente, en abril de 2022 nació Bella Esmeralda, en un parto marcado por la dolorosa pérdida de su hermano mellizo, Ángel.

Además, parece que la suya es una dinastía en la que el deporte rey se lleva en la sangre: su hijo mayor debutó el pasado 31 de octubre de 2025 con la selección de Portugal Sub-16 en un partido frente a Turquía.

Messi, equilibrio y calma

En contraste, Lionel Messi opta por un perfil notablemente más reservado. El astro rosarino, de 38 años (cumple 39 el 24 de junio), mantiene una discreta pero sólida estructura familiar junto a su esposa y compañera desde la infancia, Antonela Roccuzzo.

El matrimonio comparte la paternidad de tres hijos varones: Thiago, de 13 años; Mateo, de 10; y Ciro, de 8. Para el capitán argentino, la llegada de los pequeños supuso un giro decisivo en su madurez y en su manera de gestionar la inmensa presión que conlleva ser considerado uno de los mejores jugadores de todos los tiempos.

Hace poco, el delantero firmó un estreno brillante en el Mundial de 2026 gracias a un triplete en la victoria frente a Argelia. No obstante, la celebración de su primer gol estuvo acompañada de lágrimas, explicadas más tarde por el propio jugador al confesar que su entorno atravesaba un momento delicado debido a la salud de su padre, Jorge Messi.

El futbolista ha destacado a menudo la felicidad que encuentra en la vida doméstica: “Me gusta estar con mis hijos, jugar al fútbol... Disfruto todo lo que sea estar con ellos”, dijo en una entrevista con Jordi Évole.

Actualmente instalados en Estados Unidos debido al contrato del jugador con el Inter Miami, los niños viven el deporte muy de cerca en su rutina. Thiago, el primogénito, compite de manera activa en la categoría inferior Sub-12 del club de Florida.

Kane, estabilidad y arraigo

El delantero y líder de la selección inglesa, Harry Kane, es otra de las figuras que ilustran cómo un entorno doméstico y numeroso suele acompañar a algunas figuras de la élite deportiva.

Su puesta en escena en la Copa del Mundo de 2026 fue sobresaliente al firmar un doblete en la victoria por 4-2 frente a Croacia en la sede de Dallas, un logro con el que igualó el registro histórico de Gary Lineker como el máximo goleador de Inglaterra en los mundiales.

Un estreno que se suma a una racha de éxitos, con dos títulos de la Bundesliga y una Copa de Alemania con el Bayern de Múnich, registrando la cifra de 61 goles durante la temporada 2025-26 bajo las directrices del técnico Vincent Kompany.

Pero, detrás de la eficacia goleadora que demuestra en el terreno de juego, actualmente bajo las órdenes de Thomas Tuchel en el equipo nacional, se halla una trayectoria personal caracterizada por la discreción.

Casado con Katie Goodland, su compañera desde la etapa escolar y preparadora física de profesión, el atacante es padre de cuatro hijos: Ivy, de 9 años; Vivienne, de 7; Louis, de 5; y el menor, Henry Edward, nacido en agosto de 2023.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/20/550206437364-6093aca9.jpg Antoine Griezmann protagoniza una de las historias de paternidad más singulares y curiosas de la escena deportiva. (EFE/MARISCAL)

Griezmann y las coincidencias

Aunque en esta ocasión no participa en la cita mundialista tras haberse despedido de la selección francesa, el atacante Antoine Griezmann protagoniza una de las historias de paternidad más singulares y curiosas de la escena deportiva.

El pasado 24 de marzo de 2026 se formalizó su salida del Atlético de Madrid para sumarse, a partir del verano de este mismo año, a las filas del Orlando City en la Major League Soccer norteamericana: “Ha sido un viaje increíble, lleno de partidos inolvidables”, dijo en la página web del equipo rojiblanco.

Y esto ya es un hecho conocido. Pero, lo que no muchos forofos saben es que, junto a su esposa, Erika Choperena, el jugador comparte una familia que destaca por una llamativa casualidad en el calendario: sus tres primeros hijos nacieron en la misma fecha de distintos años.

Así, Mia llegó al mundo el 8 de abril de 2016, Amaro lo hizo el 8 de abril de 2019 y Alba completó el podio el 8 de abril de 2021. Esta asombrosa coincidencia matemática llegó a su fin el 15 de junio de 2025 con el nacimiento de su cuarto hijo, Shai Griezmann Choperena.

No obstante, el nacimiento del pequeño Shai trajo consigo otra feliz casualidad temporal, ya que se produjo exactamente el mismo día en que sus padres celebraban su aniversario de bodas, tras haber contraído matrimonio el 15 de junio de 2017. Esta es la asombrosa simetría del hogar de un campeón del mundo.

La familia permanece

La alta competición exige una entrega casi absoluta, marcada por viajes constantes y un nivel de exigencia que no siempre es sencillo compaginar con el día a día en el hogar. Sin embargo, las trayectorias de figuras como Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi, Kane o Griezmann ponen de manifiesto que la familia, lejos de constituir una complicación, se convierte en el mejor aliado para preservar la estabilidad emocional de los futbolistas.

En una profesión donde las cifras son astronómicas y el éxito puede resultar tan efímero como la duración de un partido, estos referentes del deporte rey encuentran en las risas infantiles y la rutina diaria su logro más permanente.

Al final, una vez que el árbitro señala el término del juego y las luces de los estadios se apagan, las copas pasan a decorar las vitrinas, pero el verdadero refugio aguarda siempre en la calidez del hogar familiar.