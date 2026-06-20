El holandés Cody Gakpo marca el gol número 100 del Mundial 2026

El delantero de Paises Bajos, Gakpo (d), disputa el ante el defensa de Suecia, Gustaf Lagerbielke, durante el partido Países Bajos - Suecia del Mundial 2026 disputado este sábado en Houston.- ( EFE/CARLOS RAMÍREZ )

El neerlandés Cody Mathès Gakpo anotó este sábado el centésimo gol del Mundial en el minuto 54 del partido en el que Países Bajos vapuleó a Suecia 5-1

Gapkpo, delantero de Liverpool, ha firmó un doblete en el encuentro de la segunda jornada del Grupo F, que completan Japón y Túnez. El gol amplió la ventaja de Países Bajos 4-1.

Neerlandeses y suecos llegaron al partido con un saldo global de 96 goles desde que comenzó el torneo el 11 de junio.

Briay Brobbey aportó un doblete antes del descanso (ms.5 y 17) y ya en el segundo tiempo, Gapko, de 27 años, amplió la cuenta en el 47 y luego en el 54.

Suecia ha recortado distancias con un gol en el minuto 59 al partido que precede al que más tarde jugarán Túnez y Japón por el mismo grupo en la ciudad mexicana de Monterrey, a la 12 de la madrugada de este domingo, hora dominicana.

La primera de tres tandas de partidos de la fase de 12 grupos terminó el miércoles con un saldo de 75 goles.

Año agridulce

La campaña de Cody Gakpo con el Liverpool ha estado marcada por la regularidad y el sacrificio táctico, disputando 36 partidos en la Premier League donde registró 7 goles y 5 asistencias.

Aunque consolidó su rol dentro de los esquemas del club inglés sumando más de 2,700 minutos en la liga local y aportando un par de dianas en la UEFA Champions League, el atacante de 27 años llegó a afrontar críticas de la afición en ciertos tramos del curso debido a baches de efectividad en el último pase.

A pesar de la presión en Anfield, su polivalencia para jugar como extremo izquierdo o falso nueve le permitió mantenerse como una pieza recurrente de la rotación.

A nivel internacional con la selección de Países Bajos, el rendimiento de Gakpo ha alcanzado su punto más alto en la fase de clasificación y durante el arranque de la Copa del Mundo.

Tras firmar una sólida eliminatoria europea con cuatro tantos, el delantero trasladó ese gran momento al torneo mundialista en Estados Unidos, México y Canadá.