Japón y Túnez jugarán esta medianoche el partido número mil en la historia de los mundiales

Las selecciones nacionales de Japón y Tunez disputarán este domingo en Monterrey, a las 12 de la medianoche de República Dominicana, el partido número 1,000 de la Copa del Mundo.

Esta cifra refleja el rápido crecimiento de los mundiales de fútbol en los últimos años: el partido 500 se disputó en Estados Unidos en 1994, cuando participaban 24 equipos, la mitad de los que compiten en la presente edición en Norteamérica.

"Jugar un partido en un Mundial es un honor y un sueño hecho realidad, pero participar en el partido número 1,000 será realmente especial", aseguró en la previa el capitán tunecino, Ellyes Skhiri.

Más allá del simbolismo, para ambos equipos lo que cuenta son los puntos y las victorias, especialmente luego de la goleada de Países Bajos sobre Suecia por 5-1, con lo que los holandeses toman la cima del Grupo F con cuatro puntos. Los suecos tienen tres tantos, mientras que Japón y Tunez empatan con uno.

Doce años de espera

Alemania, cuatro veces campeona del Mundo, volverá a unos cruces mundialistas si vence el sábado a la irreverente Costa de Marfil, liderada por la joven joya Yan Diomandé, que bien conocen en la Bundesliga por haber jugado la última temporada en el RB Leipzig.

La última vez que la Mannschaft disputó una eliminatoria fue en 2014, año de su último título. Luego vivió dos humillantes eliminaciones en la primera fase, tanto en Rusia 2018 como en Catar 2022.

Tras la exhibición en el estreno (goleada 7-1 ante Curazao) el capitán germano Joshua Kimmich instó a sus compañeros a mantener los pies en el suelo y alertó del peligro de Costa de Marfil, un equipo con "jugadores espectaculares en ataque".

Este Grupo E se completará con el Ecuador-Curazao, en el que los sudamericanos están obligados a ganar y por la mayor diferencia de goles posible para seguir soñando con la clasificación a la siguiente fase, luego de haber perdido en el debut frente a los Elefantes marfileños.

No obstante, el DT de la Tri, el argentino Sebastián Beccacece, pidió a sus jugadores que sólo piensen en la victoria y no en la goleada: "No somos Alemania", resumió.

Almirón, primera víctima

Tras el incidente ocurrido esta misma temporada en un Benfica-Real Madrid en la Champions, en la que el argentino del equipo portugués Gianluca Prestianni supuestamente lanzó un insulto racista a Vinicius, la FIFA anunció que a partir de este mundial, cualquier jugador que hablase a un rival tapándose la boca, sería expulsado.

Y el paraguayo Miguel Almirón fue el primer futbolista en ser castigado por la llamada "Ley Vinicius": el ex del Newcastle se tapó la boca para hablar con un rival turco y acabó expulsado en un partido que se llevaron heroicamente los sudamericanos por 1-0, resultado que eliminó a la Turquía del madridista Arda Güler.

En el vestuario, Almirón "pidió disculpas a sus compañeros por el error" reveló tras el partido el DT Gustavo Alfaro, que tiró de humor para explicar su reacción.

"Le dije que se lo dijera en guaraní. Si le manda al carajo quién le va a entender", explicó el argentino.

Brasil, que obtuvo el viernes una victoria balsámica contra Haití (3-0) que le acerca además a los cruces, está pendiente de la evolución de Raphinha, el delantero del Barcelona que tuvo que retirarse con molestias musculares antes del final de la primera parte.

A falta confirmación oficial, es muy probable que Carlo Ancelotti no pueda contar con el punta azulgrana en el último partido contra Escocia, aunque para entonces sí debería ya estar disponible Neymar, recuperado a su vez de una lesión.