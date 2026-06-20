×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Países Bajos
Países Bajos

Países Bajos arrolla a Suecia y pasa a comandar el Grupo F

Con dobletes de Brobbey y Gakpo, la 'Naranja Mecánica' firmó un contundente 5-1 en Houston

    Expandir imagen
    Países Bajos arrolla a Suecia y pasa a comandar el Grupo F
    El delantero de Países Bajos Cryscencio Summerville (i) efectúa un pase durante el partido Países Bajos - Suecia del Mundial 2026 disputado este sábado en Houston.- (EFE/CARLOS RAMÍREZ )

     La selección de Países Bajos reaccionó con contundencia este sábado y, tras empatar 2-2 contra Japón en su debut, arrolló 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston para tomar el mando del grupo F del Mundial.

    Los dobletes de Brian Brobbey y Cody Gakpo, refrendados en el minuto 89 por Crysencio Summerville, lanzaron a Países Bajos, que podrán sellar el pase de ronda como primeros de grupo con un triunfo ante Túnez en la última jornada.

    A Suecia, que se había estrenado con un 5-1 a Túnez, le faltó pegada. Perdonó al menos tres oportunidades en la primera mitad y acabó derrumbándose pese a la diana del momentáneo 1-4 firmada por Anthony Elanga.

    Brobbey fue el único cambio de Koeman respecto al empate 2-2 del debut contra Japón y el delantero del Sunderland no tardó en aprovechar la oportunidad desde el primer minuto.

    Países Bajos hizo daño a Suecia con su velocidad por las bandas y a los cinco minutos Cody Gakpo colgó un centro raso que Brobbey remató en el corazón del área de penalti para dar una tempranera ventaja a su equipo.

    El equipo de Koeman cogió confianza, y siguió atacando frente a una Suecia que tardó en asentarse. Y pasado el cuarto de hora, en una acción muy parecida, pero en la banda contraria, Denzel Dumfries entregó a Brobbey la asistencia para el 2-0.

    Fue en ese momento cuando Suecia, contra la pared, encontró el coraje de reaccionar. Con Isak al frente. El delantero del Liverpool movió el balón con calidad y el equipo de Graham Potter empujó con todo para recortar distancias.

    Gyokeres y Yasin Ayari se toparon tres veces con el meta Kristoffer Nordfeldt y un fuera de juego milimétrico de Gustaf Lagerbielke impidió a los suecos reabrir el partido antes del descanso.

    Se las cobraron

    Perdonó sus oportunidades Suecia, y lo pagó. Porque Países Bajos salió a morder tras el descanso y Cody Gakpo firmó un doblete en nueve minutos para sentenciar el encuentro.

    El extremo del Liverpool anotó el primero a placer tras otro perfecto centro raso de Dumfries, y fulminó al meta en el primer poste tras una gran jugada personal para el 4-0.

    Suecia tuvo el mérito de seguir luchando pese a tener el encuentro perdido. Potter dio paso a Elanga por Alexander Bernhardsson en el 56 y el ex del Manchester United, ahora extremo del Newcastle, dio chispa a la delantera sueca.

    Tan solo necesitó tres minutos para marcar el 1-4, al superar a Bart Verbruggen en un mano a mano tras un pase vertical de Isak.

    Esa diana no cambió el guión de un encuentro dominado por Países Bajos, que pusieron la guinda a su triunfo con el definitivo 5-1, obra de Crysencio Summerville con un disparo cruzado de pierna derecha desde la frontal del área en el minuto 89.

    RELACIONADAS
    TEMAS -

      Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español. 