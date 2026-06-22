Katia García será la tercera mujer en arbitrar un partido de un Mundial masculino
La réferi de 33 años agranda su legado internacional al unirse al selecto grupo de mujeres que dirigen en la máxima cita del fútbol
La mexicana Katia García dirigirá el jueves el encuentro del grupo F del Mundial 2026 entre Túnez y Países Bajos, en Kansas City, y se convertirá en la tercera mujer en dirigir un encuentro de la máxima competición de selecciones nacionales.
García, nacida en Ciudad de México el 1 de septiembre de 1992, sigue la senda abierta en el Mundial de Catar 2022 por la francesa Stephanie Frappart, que dirigió el Alemania-Costa Rica en la fase de grupos, y de la estadounidense Tori Penso, que pitó el jueves pasado el duelo del grupo A del Mundial 2026 entre República Checa y Sudáfrica.
La colegiada mexicana, primera mujer en dirigir un encuentro de la Copa de Oro masculina y la segunda en la liga mexicana y que arbitró también en el Mundial femenino 2023 y los Juegos de París 2024, estará auxiliada en las bandas por su compatriota Sandra Ramírez y por el español José Enrique Naranjo, y el cuarto árbitro será el paraguayo Juan Gabriel Benítez.
Marcó presenia
En este Mundial Katia García ya ha oficiado como cuarta árbitra en los encuentro Países Bajos-Japón, Inglaterra-Croacia y Estados Unidos-Australia.
- Asimismo, Tori Penso ha sido designada para el encuentro del grupo E entre Ecuador y Alemania, que se disputará también jueves en el New York/New Jersey Stadium.
Mientras tanto, el salvadoreño Ivan Barton, que mostró la roja al paraguayo Miguel Almirón por dirigirse a un contrario tapándose la boca, pitará el Japón-Suecia, el francés Clement Turpin el Paraguay-Australia y el argelino Mustapha Ghorbal el Turquía-Estados Unidos.