Messi le anota a Austria en el primer tiempo y se convierte en el máximo goleador de los mundiales

Lionel Messi de Argentina en acción contra David Alaba (derecha) de Austria durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Argentina y Austria, en Dallas, EE. UU., el 22 de junio de 2026. ( EFE/EPA/JEFFREY MCWHORTER )

Lionel Messi, con el gol logrado en el minuto 38 del partido contra Austria, se ha convertido en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, con 17 tantos, uno más que el alemán Miroslav Klose.

Messi comenzó el Mundial 2026 con tres goles menos que Klose, pero logró un triplete frente a Argelia, en la primera jornada, y ha añadido un nuevo tanto en el estadio AT&T de Arlington, veinte años después de iniciar la cuenta contra Serbia y Montenegro, en el Mundial de Alemania.

Tras la primera parte, Argentina gana por 1-0 a Austria con el gol en el minuto 38 que coloca a Messi como el máximo realizador de la historia de los Mundiales. Pudo haberlo hecho en el minuto 9 desde el punto de penalti, pero su disparo salió desviado ala izquierda del portero austríaco Alexander Schlager.

De momento suma 17, uno más que Klose, que marcó 16 en los Mundiales de 2002, 2006, 2010 y 2014).

Sus 17 goles

Los 17 goles de Messi en las Copas del Mundo, repartidos detalladamente en seis ediciones del torneo de la FIFA.

El astro argentino se estrenó con 1 gol en Alemania 2006 (frente a Serbia y Montenegro), se marchó en blanco de Sudáfrica 2010, resurgió con 4 goles en Brasil 2014, marcó uno en Rusia 2018 (ante Nigeria) y deslumbró con 7 conquistas en Qatar 2022, con las que ayudó a la Argentina a conquistar su tercera corona planetaria.

En el actual certamen de Norteamérica 2026, ya acumula 4 goles con el tanto marcado este lunes ante Austria.

Detrás del atacante de Messi en la tabla histórica de goleadores, figuran Ronaldo Nazário (Brasil) con 15 goles y Kylian Mbappé con (Francia) 14 festejos.