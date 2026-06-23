Cristiano Ronaldo se convierte en el primer jugador en anotar en seis mundiales

El veterano delantero de la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo. ( EFE/ CARLOS RAMIREZ )

Cristiano Ronaldo se convirtió este martes, con su primer gol vistiendo la franela de Portugal en la presente edición del Mundial de Fútbol ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, en el primer jugador en marcar en seis mundiales distintos.

Cristiano, titular del conjunto luso dirigido por el seleccionador español Roberto Martínez, firmó el 1-0 al rematar un centro de Joao Cancelo a los seis minutos.

El portugués, de 41 años, marcó un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Catar 2022 y, ahora, uno en el Mundial de Fútbol de 2026.

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El delantero del Al-Nassr conquistó los únicos tres trofeos de la historia de Portugal, una Eurocopa y dos Ligas de Naciones.

Ventaja en el partido

Con dos goles de la estrella del Al-Nassr FC y otro de Nuno Mendes, la selección de Portugal aventaja 3-0 al conjunto de Uzbekistán en el encuentro correspondiente a la segunda jornada del Grupo K del mundial de 2026, disputado en Houston.

De mantenerse el resultado, los lusos quedarían provisionalmente como líderes de su grupo, luego de empatar con la República Democrática del Congo en la primera jornada.