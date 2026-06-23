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Kubo no viajará a Dallas y espera estar en la fase eliminatoria

Ya se perdió el partido contra Túnez tras padecer un problema muscular en la rodilla izquierda

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    Kubo no viajará a Dallas y espera estar en la fase eliminatoria
    Takefusa Kubo (EFE)

    El centrocampista japonés de la Real Sociedad Takefusa Kubo no viajará con su selección a Dallas, para disputar el último partido de la fase de grupos contra Suecia y se quedará en el cuartel general de los Samurais Azules en Nashville (Tennessee).

    Kubo, que ya se perdió el partido contra Túnez tras padecer un problema muscular en la rodilla izquierda, lesionada durante el partido contra Países Bajos, el pasado 15 de junio.

    No estará listo para el último encuentro del grupo, en el que Japón se juega la clasificación a dieciseisavos de final, según informó un portavoz de la Asociación Japonesa de Fútbol (JFA).

    RELACIONADAS

    Declaraciones oficiales

    • La intención es que la estrella del conjunto japonés regrese en la fase eliminatoria, según desveló el defensa Yuto Nagatomo. "Podrá regresar en la fase eliminatoria. Después de todo, es Take.

    Creo en él. Por el bien de Take, tenemos que ganar a toda costa", dijo. EFE

    og/laa

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