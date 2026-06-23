Raphinha se muestra "firme" y promete hacer todo lo posible para recuperarse rápido

Raphinha, extremo de la selección brasileña, se mostró este martes "firme" y dispuesto a hacer todo lo posible para recuperarse cuanto antes de la lesión que sufre en la región posterior del muslo derecho.

Estado de Raphinha

El atacante del Barcelona se pronunció por primera vez desde que se lesionó el viernes pasado, en el partido de la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026 contra Haití, por medio de un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales.

"Quiero estar al lado de mis compañeros, luchar por nuestros objetivos y seguir dándolo todo para honrar esta camiseta y llevar alegría a la afición brasileña. Sigo firme", afirmó el camisa 11 de la 'Seleção'.

El futbolista de Porto Alegre es baja segura para el último partido de la fase de grupos contra Escocia, el miércoles, en Miami, y la expectativa es que vuelva en unos eventuales octavos de final, según indicaron a EFE fuentes de su entorno.

Raphinha, de 29 años, acompañó su mensaje con una fotografía de sus inicios en el combinado 'verdeamarelo'.

"El niño que soñaba con vestir la camiseta de la selección brasileña sigue aquí. Con los mismos sueños, la misma gratitud y las mismas ganas de representar a nuestro país. Amo el fútbol, amo lo que hago y amo vestir la camiseta de la selección brasileña", manifestó.

Asimismo, defendió su alto nivel de exigencia y trabajo diario con el fin de "seguir mejorando", algo que -subrayó- "nunca va a cambiar".

"Haré todo lo que esté a mi alcance para recuperarme y volver lo antes posible", garantizó.

Opciones para el ataque

El exjugador del Leeds United es una pieza fundamental para el seleccionador Carlo Ancelotti, quien mantiene el misterio sobre quién será el sustituto del delantero ante los escoceses.

Entre los principales candidatos que podrían acompañar a Vinícius Júnior y Matheus Cunha en el ataque de la Canarinha figuran Rayan, Luiz Henrique, Endrick y Gabriel Martinelli.

Brasil lidera el Grupo C del Mundial 2026 con cuatro puntos, los mismos que Marruecos, que en la última fecha se medirá con una Haití ya eliminada. EFE

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