Nuevo Récord: la jornada de este lunes fue la de mayor asistencia en la historia de un mundial

El equipo y los aficionados de Noruega celebran un gol durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Senegal y Noruega, en East Rutherford, Nueva Jersey, EE. UU., el 22 de junio de 2026. Este partido fue el de mayor aforo en la jornada del lunes, con una asistencia que superó los 80 mil fanáticos. ( EFE/EPA/OLGA FEDOROVA )

La FIFA anunció este martes que la jornada de este lunes, con 288,007, es la que ha reunido un mayor número de espectadores en la historia de la Copa del Mundo.

El encuentro Noruega-Senegal, disputado en Nueva York-Nueva Jersey, fue el que acogió un mayor número de seguidores en el estadio, con 80,663, por delante del Argentina-Austria, disputado en el estadio de Dallas, con 70.649 personas.

El partido Jordania-Argelia fue seguido en directo en el estadio de la Bahía de San Francisco por 68,371 espectadores, por los 68.324 que acudieron al estadio de Filadelfia a presenciar el Francia-Irak.

La gente las compró

A pesar de las constantes quejas globales por los elevados costos impuestos por la FIFA para las entradas, que para la fase de grupos llegaron a superar con facilidad los US$600 en sus categorías principales, los aficionados demostraron que su pasión por el fútbol está por encima de cualquier consideración financiera.

El deseo de presenciar el evento en vivo superó la barrera económica del "capitalismo extremo" que muchos hinchas extranjeros denunciaron al calcular que asistir a un solo partido equivalía a meses de salario en sus países natales.

El fenómeno económico se agudizó con la implementación del sistema de precios dinámicos por parte del organismo rector, lo que impulsó los costos de las entradas hacia arriba a medida que avanzaba la primera semana del torneo.

Sitios autorizados y plataformas de agregación de datos como TicketData confirmaron que tras el silbazo inicial del campeonato, la cotización de los boletos para partidos de alto perfil experimentó incrementos de más del 100%.

Encuentros atractivos alcanzaron rápidamente valores superiores a los US$4,000 en el mercado secundario, demostrando que la demanda se mantuvo firme e inmune a las críticas previas que pronosticaban sectores vacíos en las gradas.

Por su parte, el mercado de la reventa operó a niveles nunca antes vistos debido a las nuevas políticas de comercialización. A diferencia de ediciones anteriores, el Mercado de Reventa de la FIFA permitió a los usuarios fijar montos según el libre mercado, una decisión que generó polémica dado que la institución retiene cerca del 30% del valor total de cada transacción en comisiones.

Esta flexibilidad llevó a que las entradas más codiciadas circularan en plataformas como StubHub y SeatGeek por miles de dólares, mientras que en los canales oficiales se registraron ofertas absurdas de hasta siete cifras para las fases decisivas, consolidando a este torneo como el espectáculo deportivo más caro y rentable de la historia en la FIFA.