El caos matemático del nuevo Mundial: 495 combinaciones para definir los 16avos

El trofeo de la Copa del Mundo con el logo del Mundial 2026 en el fondo. ( FUENTE EXTERNA )

Suspense por todo lo alto. El cuadro de los 16avos de final del Mundial se mantendrá en el aire hasta el término de la fase de grupos el sábado, debido a un complejo reglamento inédito que ofrece 495 combinaciones posibles, consecuencia de la ampliación de 32 a 48 equipos.

Desde 1998 levantar la corona mundial requería siete encuentros: tres de fase de grupos, octavos de final, cuartos de final, semifinales y final; ahora, la fase de eliminación directa incluye una octava etapa, los dieciseisavos de final.

Cuando 32 equipos jugaban el torneo, la cosa era sencilla: el primero y segundo de los ocho grupos avanzaban a octavos, los otros dos quedaban eliminados.

Pero las cosas se retuercen en esta edición, en la que hay que reducir 48 equipos a 32 en dieciseisavos. Así, además de los dos primeros clasificados de los doce grupos, los ocho mejores terceros clasificados avanzarán también de ronda.

Y es precisamente esa vida extra la que hace imprevisible el resto del cuadro, ya que la lucha por ser uno de los ocho mejores terceros clasificados se mantendrá hasta el final, y el resultado de los últimos partidos de fase de grupos, el Argentina-Jordania y el Argelia-Austria, ambos previstos de forma simultánea a las 02h00 GMT del domingo (en horario de sábado en Estados Unidos).

La Albiceleste tiene ya asegurada terminar primera del Grupo J, mientras que Austria y Argelia se disputan las plazas siguientes. Una de las dos avanzará seguro a dieciseisavos como segunda de grupo. La otra, podría clasificar como tercera según su número de puntos final en comparación a lo que hayan hecho en el resto de grupos los terceros.

No dejar nada al azar

Después, no se deja nada al azar. Al contrario, se trata de un ejercicio complejo de cálculo de posibilidades incluyendo tres restricciones:

1. Solo los primeros de ocho grupos (A, B, D, E, G, I, K y L) se cruzarán en dieciseisavos contra uno de los mejores terceros. Los otros cuatro duelos de 16avos enfrentarán al primero contra el segundo de los Grupos C y F, y de los Grupos H y J.

2. Un primer clasificado no puede enfrentarse a un tercer clasificado de su mismo Grupo.

3. La FIFA ha optado por un sistema cerrado en el que un primero de grupo se enfrentará a un tercero procedente de una lista cerrada ya conocida de cinco grupos, y no de los ocho totales.

En base a estas restricciones, la FIFA produjo y publicó antes del Mundial una tabla predefinida que prevé 495 posibilidades, según cuál de los 12 grupos brinde a los mejores terceros.

En el reglamento de la 23ª edición del Mundial, hay hasta 18 páginas de anexos para enumerar esas 495 combinaciones posibles. El domingo, se sabrá cuál de ellas era la acertada.