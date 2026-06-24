Kevin Pina anotó el gol más rápido y lejano de la segunda ronda de la fase de grupos

Kevin Pina, de Cabo Verde, ejecuta un tiro libre para marcar el gol que puso el 0-1 en el marcador durante el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Uruguay y Cabo Verde, en Miami, Florida, EE. UU., el 21 de junio de 2026. ( EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH )

El caboverdiano Kevin Pina marcó en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial un gol a Uruguay que fue, según la tecnología Connected Ball integrada en el balón Adidas Trionda, el más rápido (125,2 km/h) y el de mayor distancia (30,8 metros) de todos los anotados.

La tecnología integrada en el balón destacan métricas clave de rendimiento. Esos datos recogen la velocidad de los disparos y la distancia de los goles, ofreciendo una visión general de la eficacia en la definición y de la precisión en los lanzamientos de larga distancia en los últimos partidos disputados.

Kevin Pina registró el gol más rápido de la segunda jornada con una velocidad de 125,2 km/h, seguido muy de cerca por Nuno Mendes con 125,1 km/h frente a Uzbekistán. Otros tres goles superaron los 118 km/h, lo que refleja una elevada y constante velocidad de disparo durante esta ronda.

El gol de Pina desde 30,8 metros es el más lejano registrado en la segunda jornada. Los demás goles de la clasificación se sitúan entre 22,2 y 24,8 metros, lo que pone de manifiesto la frecuencia con la que se siguen marcando goles desde larga distancia.

La gran sensación

La selección de Cabo Verde ha dejado de ser una sorpresa para convertirse en la gran sensación de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El archipiélago africano de apenas 525,000 habitantes clasificó a su primer mundial dejando en el camino a Camerún en las eliminatorias y, contra todo pronóstico, se mantiene invicto en sus luego de sus dos primeras presentaciones dentro del durísimo Grupo H.

Su debut absoluto en el torneo culminó con un histórico empate 0-0 ante España, superando una diferencia de 65 puestos en el ranking de la FIFA y frustrando 27 remates de la campeona europea gracias a una espectacular exhibición de su veterano guardameta Vozinha.

El idilio de los "Tiburones Azules" con el torneo continuó en la segunda fecha con un vibrante empate 2-2 frente a la bicampeona mundial, Uruguay.

Ese encuentro sirvió de escenario para que Kevin Pina anotara el primer gol de Cabo Verde en la historia de los mundiales. El posterior tanto de Hélio Varela para decretar la igualdad final confirmó la solidez competitiva de un plantel de debutantes decididos a no seguir el libreto de las casas de apuestas.

Este gran desempeño no solo ha colocado a Cabo Verde en una posición inmejorable para intentar avanzar a los dieciseisavos de final, sino que ha desatado un fenómeno cultural global.

Portales deportivos internacionales destacan la conmovedora historia de su arquero Vozinha, un electricista de oficio que llegó al profesionalismo tarde y cuyo perfil de Instagram escaló viralmente de 50 mil a más de 15 millones de seguidores en días.

Con dos puntos en la bolsa, el equipo dirigido por Bubista cerrará la fase de grupos frente a Arabia Saudita el viernes a las ocho de la noche hora dominicana, buscando consolidar la hazaña más inspiradora del fútbol moderno.