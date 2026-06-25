Países Bajos busca golear a Túnez para quedarse con la cima del Grupo F

El jugador de la selección de Países Bajos Virgil van Dijk durante el entrenamiento realizado este miércoles en el centro deportivo de KC Women's de Kansas City, para preparar el partido del grupo F del Mundial, el próximo viernes ante Túnez. ( EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI )

Países Bajos buscará este jueves asegurarse el primer lugar del Grupo F del Mundial en un juego que marcará el adiós de Túnez.

Tanto ese partido, como el Japón vs. Suecia, se escenificarán a las siete de la noche hora dominicana.

Tras dos fechas disputadas, los dirigidos por Ronald Koeman tienen cuatro unidades, las mismas que acumula Japón. Más abajo, Suecia tiene tres y los africanos cierran sin puntos.

Luego de golear por 5-1 a los suecos, Países Bajos sabe que un triunfo de iguales características será fundamental para garantizar la primera posición, teniendo en cuenta que los de Hajime Moriyasu tienen el mismo saldo de tantos a favor, apenas uno menos anotado y el juego entre ambos acabó empatado a dos.

Para ello, los europeos contarán con el apoyo de los muchos hinchas que comenzaron a llegar a Kansas City para alentarlos y que esperan que su equipo pueda prolongar su largo invicto mundialista.

La última derrota en los 90 o en los 120 minutos en un torneo de este tipo fue ante España en la final de Sudáfrica 2010. Luego fueron eliminados por Argentina en los penaltis tanto en Brasil 2014 como en Catar 2022, mientras que no participaron en Rusia 2018.

Koeman podría mantener el once que no tuvo piedad con Suecia o hacer variantes en la delantera.

Para el segundo partido del Mundial, el entrenador sacó a Crysencio Summerville y lo reemplazó por Brian Brobbey, quien marcó dos tantos y de esa forma dejó casi garantizada su titularidad.

Esto llevó a que Donyell Malen se moviera del centro del ataque hacia el sector derecho, donde jugó 45 minutos antes de ser sustituido por el atacante del West Ham United.

Triste adiós

Túnez afrontará su despedida de un Mundial en el que perdió dos partidos y le encajaron nueve goles a las órdenes de dos entrenadores.

Tras la derrota por 5-1 frente a Suecia, la federación de ese país despidió a Sabri Lamouchi y lo reemplazó por el francés Hervé Renard, quien el pasado sábado aseguró que su equipo saldría a jugar el mejor fútbol en su último encuentro, pese a estar eliminado.

"Estamos representando a una nación y vamos a luchar en nuestro último partido; no será fácil después de dos derrotas, pero tenemos la responsabilidad de ser profesionales", dijo.

Los africanos dirán adiós en un Grupo F cuyo líder se medirá con el segundo del C que integran Brasil, Marruecos, Escocia y Haití, mientras quien acabe en segundo lugar se medirá con el primero de esa misma zona.

El partido de este jueves será arbitrado por la mexicana Katia García, quien de esa forma se convertirá en la tercera mujer en dirigir un juego del Mundial.