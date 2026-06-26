Ecuador declara feriado nacional tras vencer a Alemania y pasar a los dieciseisavos del Mundial

Aficionadas de Ecuador celebran la victoria (2-1) ante Alemania este jueves, en un partido del grupo E del Mundial de la FIFA 2026, en Quito, Ecuador. ( EFE/ JOSÉ JÁCOME )

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró feriado este viernes a propósito de la última victoria de la selección de fútbol en el tercer partido de la fase de grupos del Mundial 2026 frente a Alemania, según anunció en su cuenta de X y constató mediante decreto ejecutivo.

"Gracias a los jugadores y al técnico que, a pesar de las críticas, los insultos y los malos ratos que pasaron, lograron recuperarse y darle esta inmensa alegría al país entero. ¡Mañana, feriado!", publicó el presidente.

Así consta también en el documento oficial, emitido desde Estados Unidos, donde se decreta "suspender la jornada de trabajo en todo el territorio nacional, para el sector público y privado, el día viernes 26 de junio de 2026".

Además, matizó que esta "jornada de trabajo suspendida no será recuperable".

El mandatario se encuentra de viaje en Estados Unidos hasta este viernes 26 de junio, según adelantó el pasado sábado la Presidencia, en una visita oficial que coincidía con el partido de Ecuador contra Alemania en la que, de acuerdo con el Ejecutivo, no se ha utilizado el avión presidencial y los gastos se han cubierto con recursos privados.

Este jueves, la selección ecuatoriana se impuso por 2-1 a Alemania en Nueva Jersey, una victoria que le permitirá disputar los dieciseisavos de final y que reavivó la ilusión de una afición que hasta ahora veía complicada la continuidad de la Tri en el torneo.

Así fue el partido

El equipo dirigido por el argentino Sebastián Beccacece se vio sorprendido apenas al minuto 2 cuando Leroy Sané abrió el marcador para los tetracampeones, del mundo tras una asistencia de Florian Wirtz.

Sin embargo, la respuesta sudamericana llegó rápido: al minuto 9, Nilson Angulo aprovechó una habilitación de Pedro Vite para sacar un remate desde fuera del área grande que batió a Manuel Neuer y colocó el empate transitorio.

Durante el segundo tiempo, el encuentro mantuvo una alta intensidad con oportunidades para ambos bandos, incluyendo una notable intervención del guardameta Hernán Galíndez.

La polémica y el drama se hicieron presentes al arranque del complemento cuando la árbitra Tori Penso sancionó un penal a favor de Alemania, una decisión que posteriormente fue anulada gracias a la intervención del VAR tras comprobarse una falta previa de Sané sobre Vite.

A partir de ese momento, el seleccionado ecuatoriano ganó confianza, adelantó líneas y comenzó a generar aproximaciones claras frente al arco alemán.

El gol de la victoria definitiva llegó en el minuto 77 por obra de Gonzalo Plata, quien desató la euforia en el MetLife Stadium. La jugada se originó en un tiro de esquina cobrado por Vite que fue peinado en el primer poste por Kevin Rodríguez, permitiendo que Plata se anticipara a la salida de Neuer para enviar el balón al fondo de la red.

Con este histórico triunfo, Ecuador sumó cuatro puntos en el Grupo E y aseguró su boleto a la siguiente ronda como uno de los mejores terceros del torneo.