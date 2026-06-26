Messi arrancará como suplente este sábado contra Jordania en Dallas

El delantero de la selección argentina de fútbol Leo Messi durante el entrenamiento que el combinado nacional practica este viernes en el Compass Minerals National Performance Center, en Kansas City. ( EFE/JUAN IGNACIO RONCORONI )

Lionel Scaloni, técnico de la selección argentina, confirmó este viernes que Lionel Messi será suplente contra Jordania, en el partido de la tercera jornada del grupo J del Mundial 2026 que se disputará en el estadio AT&T de Arlington.



"Leo va a ir al banco". Scaloni contestó de esta forma a la primera pregunta de la conferencia de prensa, formulada por Enrique Macaya, eminencia del periodismo argentino, que con 91 años está en su decimoctavo Mundial y se refirió a si iba a ser el titular argentino.



"Le contesto porque es usted, la segunda pregunta que me ha hecho (sobre el equipo titular) me la guardo. Leo va a arrancar después", aseguró.

Su sexto mundial

El Mundial de Lionel Messi en 2026 está siendo histórico y demoledor, consolidando aún más su leyenda al convertirse en el máximo goleador de todos los tiempos en la historia de las Copas del Mundo.

A sus 39 años y disputando su sexta cita mundialista, el astro argentino arrancó el torneo de manera espectacular en el Grupo J, liderando la tabla de artilleros (Bota de Oro) con un total de 5 goles en apenas dos partidos disputados.

Su debut en la competencia fue una auténtica exhibición en la que firmó un soberbio triplete para golear 3-0 a Argelia, dejando en claro que su vigencia competitiva sigue intacta.

Posteriormente, en la segunda jornada del grupo, el capitán de la Albiceleste volvió a vestirse de héroe al marcar un doblete en el triunfo 2-0 frente a Austria.

Con estas dos anotaciones en Dallas, Messi alcanzó la impresionante cifra de 18 goles totales en Mundiales, superando oficialmente el récord de 16 tantos que ostentaba el alemán Miroslav Klose.

De esta manera, lo ideal es que Messi iniciara desde el banco de suplentes en el partido definitivo contra Jordania en Arlington, con el firme objetivo de dosificar sus fuerzas de cara a las exigentes rondas de eliminación directa que definirán el destino de Argentina en el torneo.