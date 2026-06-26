Rompecabezas en la FIFA: ¿por qué es tan difícil armar los dieciseisavos de final?

El trofeo de la Copa del Mundo con el logo del Mundial 2026 en el fondo. ( FUENTE EXTERNA )

Suecia y Ecuador festejan su clasificación pero no saben aún para que sede tendrán que sacar sus boletos de avión. Escocia y Corea se dan por eliminadas, pero disfrutan de sus últimos días en Estados Unidos mientras se confirma que se ha roto el hilo del que pendían para mantenerse en la competición

¿Por qué es tan complicado en esta edición saber los cruces de los dieciseisavos?

Cambio de formato

Cuando la candidatura norteamericana fue elegida, el 13 de junio de 2018, en la antesala del Mundial de Rusia, el formato de competición que presentó era bien distinto: 48 selecciones divididas en 16 grupos de 3. Los dos primeros de cada grupo avanzaban a la novedosa ronda de dieciseisavos.

Sin embargo, esta forma de clasificarse favorecía que en la última jornada hubiese amaños, al estilo de lo que ocurrió en Gijón durante el Mundial de España-82, cuando Alemania y Austria pactaron un empate que las clasificaba y ni siquiera trataron de disimular, abroncadas por todo el estadio.

El Consejo de la FIFA acordó en marzo de 2023 modificar el formato y que pasase a ser de 12 grupos formados cada uno por cuatro selecciones, para evitar este tipo d empates estratégicos en la última jornada.

Con el nuevo modelo de competición, se clasifica los dos primeros de cada grupo y los 8 mejores entre los 12 grupos, un formato que deja en el aire hasta el último momento cómo son la totalidad de cruces de dieciseisavos de final.

Además, como tras los puntos, el primer criterio de clasificación es la diferencia de goles, todo queda expuesto a que goleadas en la última fecha cambien un panorama prestablecido.

Selecciones como Suecia y Ecuador, que terminaron terceras y aseguraron su pase a la ronda de 32 equipos, aún no saben contra quién jugarán, porque todo depende de una monumental ecuación matemática que cuenta con 495 combinaciones posibles.

Matriz de 495 combinaciones

Para evitar que equipos del mismo grupo se vuelvan a enfrentar inmediatamente y para garantizar el Juego Limpio, la FIFA diseñó un sistema de asignación de cruces que depende de qué combinación exacta de ocho grupos clasifique a sus terceros.

Por ejemplo, México, líder del Grupo A, sabe que se enfrentará a un tercero, pero ese tercero puede venir de los grupos C, E, F, H o I.

El líder del Grupo D (Estados Unidos) jugará contra un tercero que saldrá de los grupos B, E, F, I o J.

Si no se clasifica el tercero del grupo E, toda la fila de fichas de dominó se mueve y los rivales de los líderes de los grupos A, D, G, H, K, L, etc., se reconfiguran automáticamente para cubrir los huecos.

Igualdad de oportunidades

Además, dado que los grupos juegan en días escalonados, los terceros de los grupos A, B o C terminan su participación mucho antes que los de los grupos J, K o L.

Si la FIFA asignara rivales fijos (por ejemplo, el 1º del Grupo A contra el 3º del Grupo C), los equipos de los últimos grupos sabrían con días de antelación qué resultado les conviene para evitar a una potencia o elegir un viaje más cómodo. Mantener el misterio mediante algoritmos matemáticos obliga a todas las selecciones a disputar sus partidos al límite hasta el último minuto.

No es un sistema perfecto, porque parece casi seguro que un empate entre Austria y Argelia este sábado, en Kansas City, clasificará a ambas como segunda y tercera de grupo, pero a la selección argelina le queda un resquicio por el que puede estar eliminada, si otras seis selecciones que alcancen 4 puntos o más mejoran su diferencia de goles (-2).

Hasta el último minuto del último partido habrá incertidumbre. Después, en menos de una hora, se habrán hecho todos los cálculos y se establecerá un calendario definitivo de los dieciseisavos. Con nombres y apellidos.