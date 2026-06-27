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Mundial 2026
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Inglaterra gana el Grupo L, Croacia es segunda y Ghana entra como tercera

Los dieciseisavos de finales arrancan este domingo

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    Inglaterra gana el Grupo L, Croacia es segunda y Ghana entra como tercera
    Croacia logró su pase a la ronda de eliminación directa en el segundo puesto de su grupo. (EFE)

    Inglaterra entró este sábado a los dieciseisavos de final como primera del Grupo L, Croacia avanzó como segunda y Ghana pasó como una de las ocho mejores terceras del Mundial 2026.

    El conjunto inglés, primero con siete puntos, ganó por 0-2 a Panamá y aguarda a un tercero como rival, probablemente Senegal. Su partido está fijado para el 1 de julio en Atlanta.

    Próximos enfrentamientos

    Croacia derrotó por 2-1 a Ghana, avanzó como segunda con seis enteros y se medirá con la segunda del Grupo K, que en este momento es Portugal, el 2 de julio en Toronto.

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    • Ghana acabó tercera con 4 unidades y a falta de dos grupos por definirse, su próximo rival sería Colombia, que por ahora lidera el K, el 3 de julio en Kansas City. EFE

    sd/car/gbf

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