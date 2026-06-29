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terremotos en Venezuela
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Familia de futbolista argentino Lucas Trejo muere en los terremotos de Venezuela

Casi 1,500 personas han muerto y decenas de miles siguen desaparecidas

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    Familia de futbolista argentino Lucas Trejo muere en los terremotos de Venezuela
    El futbolista Lucas Trejo junto a su esposa, Yanina, y sus hijos quienes fallecieron tras los terremotos que sacudieron Venezuela.

    La esposa y los dos hijos pequeños del futbolista argentino Lucas Trejo murieron en los dos potentes terremotos que sacudieron Venezuela el miércoles, informó el domingo su equipo, el Club Sport Marítimo de La Guaira.

    Trejo, que juega para este equipo de segunda división en Venezuela, divulgó en redes un video conmovedor mientras buscaba entre los escombros a su esposa Yanina y a sus hijos Aaron y Ainhoa durante tres días antes de que los equipos de rescate recuperaran sus cuerpos, según informaron medios estadounidenses.

    "El Club Sport Marítimo La Guaira lamenta profundamente la irreparable pérdida de la esposa e hijos de nuestro jugador Lucas Trejo", dijo el equipo en una publicación en Instagram y X, acompañada por una foto de la familia.

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    Estado más afectado

    Trejo, de 38 años, se encontraba en una concentración del equipo en Caracas cuando los sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, sacudieron la zona el miércoles por la noche, de acuerdo con CNN.

    Regresó de inmediato a su casa en La Guaira —el estado más afectado por el desastre— y se encontró con "una escena horrenda", relató a CNN Ricardo Ardiles, cuñado de Trejo.

    • "No encontró absolutamente nada de lo que había sido el edificio en sí", dijo Ardiles.

    Casi 1,500 personas han muerto y decenas de miles siguen desaparecidas, informaron el domingo las autoridades venezolanas.

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