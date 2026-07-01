Sheinbaum expresa solidaridad con familias de los tres fallecidos en festejos del Mundial

Fotografía aérea que muestra aficionados de México celebrando el triunfo de su selección. ( ARCHIVO/ EFE )

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este miércoles su solidaridad con las familias de las tres personas que murieron durante los festejos realizados en las inmediaciones del Ángel de la Independencia tras la victoria de la selección mexicana sobre Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial de 2026.

"Nuestra solidaridad, nuestro apoyo a tres personas que ayer lamentablemente fallecieron", dijo la mandataria durante su conferencia matutina.

Sheinbaum señaló que el Gobierno de la Ciudad de México informará sobre los hechos y aseguró que las autoridades capitalinas mantienen contacto con los familiares de las víctimas.

"La jefa de gobierno va a dar conferencia, no sé si ella o su equipo, a las 10 de la mañana por esta situación aquí en la ciudad. Y una vez que tengamos más información, por supuesto, les informamos y siempre nuestro pésame y está la jefatura de gobierno en contacto con sus familias", afirmó.

La presidenta agregó que instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a brindar apoyo a los familiares.

"Y hoy le di instrucciones a Rosa Icela para que también apoyen en todo lo necesario", señaló.

Las declaraciones se producen después de que el Puesto de Mando del Sector Salud del Gobierno de la Ciudad de México informara de la muerte por asfixia de tres personas durante las celebraciones realizadas la noche del martes en la zona del Ángel de la Independencia.

Detalle de los casos

Entre las víctimas se encuentran dos mujeres, de 19 y 48 años, y un hombre de 44 años. De acuerdo con el reporte oficial, dos de ellas fueron localizadas inconscientes en el cruce de las calles Hamburgo y Lancaster, en la colonia (barrio) Juárez, mientras que la tercera fue hallada sobre la calle Berna, en la misma zona de la alcaldía Cuauhtémoc.

Las tres personas recibieron maniobras de reanimación y fueron trasladadas para recibir atención médica; sin embargo, posteriormente fueron declaradas sin vida por asfixia.

Por su parte, la jefa de Gobierno de Ciudad de México, Clara Brugada, informó que la administración capitalina mantiene contacto con los familiares de las víctimas para brindarles acompañamiento y apoyo.

De acuerdo con el Gobierno capitalino, alrededor de un millón de personas se congregaron la noche del martes en las inmediaciones del Ángel de la Independencia para celebrar la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador, resultado que permitió al combinado nacional avanzar a los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026.