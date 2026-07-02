La Suiza de Rubén Vargas busca pasar a octavos de final ante Argelia esta noche

El domínico-suizo Ruben Vargas practica durante una sesión de entrenamiento, un día antes del partido de dieciseisavos de final de la Copa Mundial de la FIFA entre Suiza y Argelia, en el Centro Nacional de Desarrollo de Fútbol de Vancouver, Canadá, el 1 de julio de 2026. ( EFE/EPA/PETER KLAUNZER )

El dominico-suizo Rubén Vargas choca este jueves en Vancouver contra Argelia, con la misión de lidera a su equipo a los octavos de final del Mundial 2026.

El partido está señalado para iniciar a las once de la noche hora dominicana, y Suiza, que llega invicta a esta fase de eliminación directa, quiere ir paso a paso para emular o superar lo hecho hace 72 años cuando llegó por última vez a los cuartos de final en 'su' torneo, en la Copa del Mundo de 1954.

Para ello cuentan con Vargas (de padre dominicano y madre suiza), que ha marcado dos goles en el torneo, ha otorgado una asistencia y es considerado por muchos uno de los mejores laterales izquierdos de la cita mundialista.

Vargas ha sido elogiado por su gran capacidad para poner balones en profundidad por el carril izquierdo de la cancha, además de estar dotado de una gran capacidad de visión de juego y proyección al gol como lo ha demostrado al anotar en 12 ocasiones en 64 partidos con la selección helvética.

El futbolista de 27 años está en su segunda Copa del Mundo , luego de debutar en Catar 2022 y disputar cuatro partidos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/02/8b0091e234451436a3167908104efe544a8babd5-14ee6a02.jpg Ruben Vargas of Switzerland celebrates after scoring the 1-0 during the FIFA World Cup 2026 group stage match Switzerland against Canada, in Vancouver, Canada, 24 June 2026. (EFE/EPA/BOB FRID)

Duelo ante Argelia

Mientras que los 'Guerreros del desierto' argelinos intentan avanzar por segunda vez en los mundiales a unos octavos de final e igualar lo que hicieron hace doce años en el Mundial de Brasil 2014.

Sin ponerse límites se enfrentarán este jueves en el BC Place de Vancouver (Canadá), y el ganador se citará el 7 de julio en ese mismo escenario en octavos de final con el vencedor del partido Colombia-Ghana.

Suiza sorprendió al ser líder del Grupo B con siete puntos, por encima del anfitrión Canadá al que envió a jugar fuera de su país, al amargarle la fiesta en Vancouver cuando le ganó 2-1 en la última jornada.

Los helvéticos llegan invictos al partido ante Argelia. En la fase de grupos empataron 1-1 con Catar y golearon por 4-1 a Bosnia y Herzegovina.

La Nati, en su decimotercera participación en mundiales, ha logrado llegar a los cuartos de final en tres ocasiones (1934, 1938 y 1954), siendo esta última (Suiza 1954) su mejor actuación histórica en el torneo donde fungió como país anfitrión.

Con Granit Xhaka como eje, Suiza intentará imponer ante Argelia su experiencia en las fases finales del torneo. El equipo dirigido por Murat Yakin cuenta con un ataque liderado por Johan Manzambi, mediocentro de 20 años del SC Friburgo alemán.

La única duda en el campamento suizo es la del lateral derecho Silvan Widmer, quien arrastra molestias en la cadera.

Argelia, dirigida por Vladimir Petkovic, fue la última en sellar su pase a los dieciseisavos de final al entrar por el Grupo J como una de las ocho mejores terceras con cuatro unidades.

Llega contra Suiza sin bajas y es liderada por su capitán y máxima figura, el extremo Riyad Mahrez, quien a sus 35 años brilla en el Al-Ahli saudí.

Otros pilares experimentados de su plantilla incluyen al defensa central Aïssa Mandi, del Lille francés, y al lateral Ramy Bensebaini, del Borussia Dortmund alemán.

En su quinta participación en una Copa del Mundo, Argelia solo ha superado dos veces la fase de grupos: la primera en Brasil 2014, cuando avanzó hasta octavos donde fue eliminada en la prórroga por Alemania, que se consagraría campeona.

Y en este mundial norteamericano donde el equipo africano jugará ante Suiza con la meta de entrar, por segunda vez en su historia, entre los 16 mejores.