Los pubs abrirán hasta la madrugada del lunes por el juego de Inglaterra contra México

Aficionados ingleses celebran tras el segundo gol de su equipo mientras ven la retransmisión televisiva del partido del Grupo L del Mundial de 2026 entre Inglaterra y Panamá, en el pub The Clock de Hebburn, en el noreste de Inglaterra, a última hora del 27 de junio de 2026. ( SCOTT HEPPELL / AFP )

Los emblemáticos pubs ingleses podrán estar abiertos durante la noche del domingo y madrugada del lunes en el país para permitir a los hinchas seguir allí el partido ante México por los octavos de final del Mundial 2026, anunció el jueves el gobierno británico.

El partido comenzará a a las ocho de la noche hora dominicana ( una de la madrugada hora de Londres) y por ello los pubs de Inglaterra y Gales estarán autorizados excepcionalmente a servir alcohol hasta las cinco de la mañana, precisó el comunicado.

"La apertura de los pubs hasta después del pitido final es una buena noticia para los aficionados, pero también para los pubs y los lugares de convivencia. Todo el país apoyará al equipo", declaró el jefe del gobierno, Keir Starmer, que anunció recientemente su renuncia.

Después de su victoria sobre la República Democrática del Congo por 2-1 el miércoles en dieciseisavos, gracias a un doblete providencial de Harry Kane, el equipo de los Tres Leones eleva el listón de dificultad desafiando al coanfitrión México en el estadio Azteca, a 2.240 metros de altitud.

Petición a los padres

El seleccionador Thomas Tuchel ha incitado a los padres a autorizar que sus hijos vean el partido a pesar de que será en horario nocturno en Inglaterra.

"Hagan una nota de excusa para la escuela y dejadles ver el fútbol. Hay muchas ocasiones para ir a la escuela, pero el Mundial solo es una vez cada cuatro años (...) Necesitamos el apoyo de todos, sobre todo el de los niños", pidió el entrenador alemán.

La portavoz de Starmer, sin embargo, no comparte ese punto de vista.

"Queremos que todo el mundo disfrute del partido, pero los niños tendrán que ir a la escuela el lunes", aseveró.

El primer ministro "se enfrentará al mismo dilema que todos: quedarse despierto o no", pero "sea cual sea el final del partido, creo que millones de hinchas ingleses irán a trabajar el lunes y el primer ministro hará lo mismo", declaró la vocera a los periodistas.