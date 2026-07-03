El abogado penalista Chanel Liranzo y su esposa Esmeralda Corral nunca pensaron que ser parte de la peña de fanáticos del FC Barcelona en República Dominicana les depararía tener un hijo con una memoria prodigiosa para recitar con una precisión impresionante nombres, fechas y resultados de los mundiales de fútbol con apenas siete años de edad.

Su nombre es Ricardo Liranzo Corral y su pasión por el fútbol lo llevó, desde que aprendió a leer a los dos años, a acercarse a disfrutar de todo lo que veía escrito sobre fútbol.

Su fama ha llegado tan lejos que el pasado martes, previo al partido entre México y Ecuador, en la ronda de muerte súbita del Mundial, fue entrevistado por la cadena Univision en los Estados Unidos. Ricardo no ha dejado de llamar la atención por la sorprendente capacidad de responder a preguntas relacionadas con el torneo.

"Los dos primeros partidos de Cristiano Ronaldo en este Mundial fueron contra la República Democrática del Congo y después contra Uzbekistán", respondió Ricardo cuando se le consultó sobre si había visto los encuentros de Portugal.

"Todos los fines de semana vemos los partidos, estamos compartiendo con la peña, él ahí también participa. De esas interacciones, además de que él practica obviamente también fútbol en el colegio, eso hace que él tenga también más interés porque ya él sabe no solamente las cosas que pasan por la televisión, sino que él sabe cómo se hace o cómo funciona el juego", dice Liranzo sobre su hijo que tiene la nacionalidad dominicana pero nació en Madrid, España.

La llegada de la estrella brasileña Ronaldinho al Barcelona en 2003 fue lo que captó la atención de Liranzo para que se acercara al fútbol, a pesar de que como muchos dominicanos, practicaba béisbol y le interesaban los deportes.

De ahí en adelante, se fue a estudiar a España, de donde reconoce que Ricardo tiene una conexión muy especial con el fútbol ya que la familia de su madre disfruta, como la inmensa mayoría de los españoles del "más popular de todos los deportes".

Liranzo destacó que el fútbol tiene la virtud de unir la familia, y que por lo tanto, lo recomienda como vínculo perfecto de emociones y experiencias.

"Les exhorto a que sigan disfrutando del fútbol en general y especialmente de del Mundial, que es el evento deportivo más grande que tenemos y siempre, hacerlo de una forma divertida y compacta que puedan involucrar a toda la familia, que creo que es lo más especial que personalmente yo me llevo con experiencias como esta", dijo.

También el automovilismo

Pero la sorprendente memoria de Ricardo, no solo está volcada hacia el fútbol. El automovilismo también le genera gran interés al niño, tanto que lo llevó a debutar en los medios dominicanos hablando de ese deporte.

"Incluso él la primera vez que participó en radio lo hizo hablando de Fórmula Uno, que también nos gusta ver la Fórmula Uno. Fuimos al programa "Abriendo Sports" fuimos una vez y ahí le estuvo hablando de lo que le gustaba de la Fórmula Uno, de los corredores y de información histórica, porque obviamente también todo eso lo complementa con leerse libros e información en particular", señaló el padre.