Roberto Martínez deja el banquillo de Portugal y se suma la lista de técnicos caídos en el mundial

El seleccionador de Portugal Roberto Martínez (d) habla con Cristiano Ronaldo este lunes, en un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre Portugal y España en el estadio AT&T en Arlington (Estados Unidos). ( EFE/ LAVANDEIRA JR )

El español Roberto Martínez, que anunció tras la derrota ante España que no continuará al frente de la selección portuguesa, es el undécimo entrenador que no continúa luego del Mundial 2026.

"Me llevo conmigo un legado increíble. Lo intentamos todo durante 3 años y medio. Es el fin de un ciclo y es legítimo que el presidente Pedro Proença, pueda elegir otro, le agradezco porque me dieron todas las condiciones", indicó en la conferencia de prensa posterior al partido disputado en el AT&T de Arlington.

La relación de entrenadores caídos la abrió el francotunecino Sabri Lamouchi, relegado del cargo nada más comenzar el Mundial, después de perder por 5-1 contra Suecia el 15 de junio.

El checo Miroslav Koubek, el escocés Steve Clarke, el surcoreano Hong Myung-bo y el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay, renunciaron después de que sus selecciones no pasasen de la fase de grupos.

El argentino Sebastián Beccacece, técnico de Ecuador; el neerlandés Ronald Koeman, el alemán Julian Nagelsmann y el portugués Carlos Queiroz (Ghana) lo hicieron por no superar los dieciseisavos de final.

Y el mexicano Javier Aguirre y Roberto Martínez, de Portugal, tras los octavos.

La lista de entrenadores que no continúan al frente de sus selecciones es la siguiente: Sabri Lamouchi (Túnez), Steve Clarke (Escocia), Miroslav Koubek (República Checa), Hong Myung-bo (Corea del Sur), Marcelo Bielsa (Uruguay), Sebastián Beccacece (Ecuador), Ronald Koeman (Países Bajos), Julian Nagelsmann (Alemania), Javier Aguirre (México), Carlos Queiroz (Ghana), Roberto Martínez (Portugal).

Así fue su mundial

El combinado luso venía de superar una fase de grupos en la que compartieron el Grupo K junto a Colombia, República Democrática del Congo y Uzbekistán, logrando avanzar de ronda y posteriormente eliminar a Croacia en los dieciseisavos de final antes de toparse con el conjunto español.

El partido de despedida, disputado en el Estadio Dallas, estuvo marcado por la paridad táctica y la intensidad defensiva impuesta por el estratega español, quien en sus declaraciones oficiales a la FIFA calificó el encuentro como el "mejor partido del Mundial" para sus dirigidos.

La paridad absoluta se rompió drásticamente en el tiempo de descuento (minuto 91) cuando un gol del mediocampista español Mikel Merino selló la eliminación de Portugal, privando al equipo de disputar una prórroga que, según el propio Martínez, los jugadores merecían por el esfuerzo demostrado en la cancha.

Inmediatamente después de la eliminación, Roberto Martínez anunció en la conferencia de prensa oficial de la FIFA el final de su contrato y su salida definitiva del banquillo de Portugal, asumiendo la responsabilidad de no haber alcanzado la meta de ganar el campeonato.

El técnico, quien entró al cargo en 2023 y conquistó la Liga de Naciones de la UEFA en 2025, cerró este ciclo mundialista expresando su profundo orgullo por el compromiso de sus futbolistas y el liderazgo de su capitán, Cristiano Ronaldo, en lo que también significó la última Copa del Mundo para el astro portugués.