El árbitro salvadoreño Iván Barton dirigirá la semifinal Francia-España

El colombiano Jhon Lucumí (izq.) hace gestos al árbitro salvadore@oo Iván Barton durante el partido de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Suiza y Colombia, en Vancouver, Canadá, el 7 de julio de 2026. ( EFE/EPA/PETER KLAUNZER )

El árbitro salvadoreño Iván Barton ha sido designado por la FIFA para dirigir la semifinal que disputarán Francia y España, el próximo martes, en el estadio AT&T de Arlington.

Este será el cuarto partido que dirigirá el salvadoreño en el Mundial, tras pitar el Turquía-Paraguay y el Japón-Suecia, en la fase de grupos, y el Suiza-Colombia de octavos de final.

Barton, que ya dirigió tres partidos en Catar 2022, es el colegiado centroamericano que más partidos mundialistas ha arbitrado en la historia, por delante del guatemalteco Carlos Batres que fue el juez central en cinco encuentros.

El árbitro salvadoreño, además, hizo historia al convertirse en el primero que expulsó a un jugador, el paraguayo Miguel Almirón, por taparse la boca para dirigirse a un rival durante el Turquía-Paraguay, tal y como estipula la norma que comenzó a aplicarse en el Mundial en respuesta al caso Prestianni/Vinicius.

Otros centroamericanos

La actuación de los árbitros de la CONCACAF ha alcanzado un protagonismo histórico en la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidando la confianza que la comisión de arbitraje deposita en los colegiados de la región anfitriona.

Para este torneo masivo de 48 equipos, la FIFA aplicó su estricto principio de "calidad primero" para seleccionar una representación récord de oficiales de campo de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Entre los nueve árbitros principales elegidos destacan nombres con gran bagaje internacional como César Ramos de México, Said Martínez de Hounduras e Ismail Elfath de Estados Unidos, este último registró sólidas actuaciones en la fase de grupos y en partidos de alta exigencia como el duelo entre Brasil y Noruega.

Acompañado por el nicaragüense Antonio Pupiro y su compatriota David Morán, Barton sumó su cuarto partido en este Mundial tras pitar duelos claves en fase de grupos y octavos de final, convirtiéndose en el primer árbitro centroamericano en la historia en dirigir una semifinal mundialista.