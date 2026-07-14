Emmanuel Macron felicita a España y pide mirar hacia el futuro tras la eliminación de Francia

El presidente francés, Emmanuel Macron, pronuncia un discurso durante el décimo aniversario del mortífero atentado con camión ocurrido en 2016 en Niza, en el sur de Francia, el 14 de julio de 2026. El 14 de julio de 2016, un camión frigorífico de 19 toneladas fue conducido deliberadamente contra los peatones durante las celebraciones del Día de la Bastilla en Niza, causando la muerte de 86 personas y heridas a otras 458. ( EFE/EPA/PHILIPPE MAGONI / POOL MAXPPP OUT )

El presidente francés, Emmanuel Macron, felicitó este martes a España por su clasificación para la final del Mundial, después de que la Roja derrotara por 2-0 a Francia en las semifinales disputadas en Arlington (Texas), poniendo fin al sueño de los Bleus de conquistar una tercera estrella.

"Bravo a España por esta clasificación", escribió Macron en la red social X, donde también agradeció el compromiso mostrado por la selección francesa durante el torneo.

El jefe del Estado francés reconoció que la derrota fue "difícil", pero subrayó que Francia cuenta con "un equipo joven y con mucho futuro".



"Gracias a los Bleus por haber defendido nuestros colores con compromiso", concluyó.

Altas Expectativas

"Les Bleus" asumían este partido con un fuerte aroma a revancha deportiva y mística histórica. El país recordaba con amargura las eliminaciones consecutivas sufridas ante "La Roja" en las semifinales de la Eurocopa 2024 y en la posterior UEFA Nations League.

Para los analistas galos, el escenario en Dallas representaba la oportunidad perfecta para demostrar que el equipo dirigido por Didier Deschamps había madurado lo suficiente como para sacudirse la paternidad española reciente y reclamar su lugar definitivo en la final.

En el plano estratégico, la prensa francesa depositaba una confianza absoluta en su aterrador arsenal ofensivo, catalogado ampliamente como el más desequilibrante del torneo.

En la opinión pública francesa se destacaba que la combinación de velocidad, potencia y técnica de figuras de la talla de Kylian Mbappé , Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y el desparpajo de Michael Olise sería un enigma imposible de descifrar para los defensores españoles.

La expectativa generalizada era que las transiciones rápidas de Francia terminarían por destrozar el repliegue defensivo de su oponente.

A pesar del optimismo, había también un profundo respeto hacia el muro táctico de España. Diversos análisis previos en medios locales advertían que el combinado de Luis de la Fuente llegaba con la defensa menos goleada del campeonato, habiendo encajado un solo tanto en sus seis partidos previos.

La gran preocupación en el entorno de Francia radicaba en la enorme capacidad española para monopolizar la posesión del balón, un factor que podía frustrar el ritmo de juego francés al dejarlos sin herramientas para contragolpear.

Las expectativas estaban cargadas de un fuerte componente emocional y orgullo patriótico, dado que el partido coincidía exactamente con el 14 de julio, la fiesta nacional de Francia.

Se esperaba que un triunfo coronaría las celebraciones en todo el territorio francés, confiando en que el equipo emularía la estirpe ganadora de las generaciones de 1998 y 2018 para sellar el boleto a su quinta final de Copa del Mundo en las últimas ocho ediciones.