España desafía al favorito Francia por un boleto a la final del Mundial

Lamine Yamal (izquierda) de España se mide esta tarde a Kylian Mbappé por un boleto a la gran final de la Copa del Mundo. ( FUENTE EXTERNA. )

El sueño de España de volver a la final de la Copa del Mundo, 16 años después de su única conquista y liderada por un Lamine Yamal en ascenso, pasa el martes por eliminar en Dallas a la selección francesa, bicampeona del mundo y el conjunto que mejores sensaciones ha dado en el torneo, con Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé en estado de gracia.

La selección española afronta el salto definitivo; dejar en el camino al favorito de la competición, la selección con mayor repertorio ofensivo, que hace de su ataque su mayor defensa. Francia ha encajado tan sólo un gol más que España (2), porque acostumbra a jugar en campo contrario.

Pero el equipo de Luis de la Fuente, el menos goleado con récord incluido de Unai Simón (650 minutos) llega a las semifinales plena de confianza. Desde la expedición se defiende que estar entre las cuatro mejores del mundo, algo que sólo se ha logrado en 2010, cuando fue campeona, y en Brasil 1950 -no hubo eliminatorias y sí una liguilla final-, ya es un éxito, pero quieren más.

El objetivo sigue marcado en el calendario: la final del 19 de julio en Nueva Jersey. Para ello, España deberá eliminar a Francia en semifinales, como ha hecho en los dos últimos torneos en los que se han enfrentado, los dos con Luis de la Fuente al mando y con triunfo final.

El cambio de Francia

España ha eliminado a Francia en los dos últimos torneos en los que se han enfrentado, los dos con Luis de la Fuente al mando y con triunfo final: 2-1 en la Eurocopa de 2024 y un 5-4 en la Liga de Naciones 2025.

Curiosamente, de ese partido parte el cambio de Francia. A imagen de España, el técnico francés, Didier Deschamps rejuveneció al equipo, con la vista puesta en el Mundial, y le dio mayor vértigo. Barcola, Doue, Olise... un repertorio que, junto la eficacia de Mbappé y Dembelé, le han permitido alcanzar las semifinales con pleno de victorias.

Porque de eficacia se trata. Francia ha disparado las mismas veces que España (110) y ha marcado 5 goles más, mientras que el conjunto de De la Fuente ha tenido que recurrir al sentido del oportunismo en los minutos finales de Mikel Merino, héroe ante Portugal y Bélgica, para sobrevivir.

El momento de Lamine Yamal

España, en cualquier caso, aún espera la mejor versión de Lamine Yamal, la gran estrella, un fenómeno en Estados Unidos que aparece en anuncios y vallas publicitarias y es reconocible para el gran público.

La única gran estrella de la que aún se espera su despegue lidera la mentalidad de España de no tener miedo a Francia, pese a que 'Les Bleus' han ganado 17 de sus últimos 20 partidos mundialistas y no han perdido más que dos encuentros oficiales en dos años. Pero esas dos derrotas, precisamente, han sido contra el equipo de Luis de la Fuente.

Deschamps, mientras, recupera a Aurélien Tchoaumeni, ausente en octavos y cuartos, lo que puede relegar al banquillo a Manu Koné.

El martes, en el AT&T de Dallas, donde España puso fin a la carrera mundialista de Cristiano Ronaldo, el equipo de De la Fuente afronta el mayor reto posible, con la ilusión de asegurarse una plaza el domingo en el Metlife de Nueva York/Nueva Jersey, para jugar por coser una segunda estrella a su camiseta.

Alineaciones probables:

España: Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri o Fabián, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena. Seleccionador: Luis de la Fuente.

Francia: Maignan; Kounde, Upamecano, Saliba, Digne; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué o Barcola; Mbappé. Seleccionador: Didier Deschamps.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).