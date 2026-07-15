Marea albiceleste colma calles de Argentina tras vencer a Inglaterra y pasar a la final

Miles de argentinos se lanzaron a las calles celebrando el pase a la final del Mundial. ( FUENTE EXTERNA )

Decenas de miles de personas salieron a las calles de ciudades a lo largo y ancho de Argentina este miércoles tras el triunfo por 2-1 ante Inglaterra y la clasificación a la final, con un sinfín de banderas albiceleste y coreando canciones como "el que no salta es un inglés" o "el domingo, cueste lo que cueste, tenemos que ganar".

Apenas terminó el partido disputado en Atlanta, Estados Unidos, los aficionados argentinos se volcaron de inmediato a las calles de sus ciudades y pueblos vistiendo la camiseta del seleccionado, saltando y cantando desaforados para festejar un triunfo cargado de historia y que los deposita en una segunda final mundialista consecutiva.

"Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés", coreaban los aficionados, mientras saltaban abrazados y colmados de emoción por la remontada de su seleccionado ante Inglaterra tras ir perdiendo por 1-0.

Los goles de Enzo Fernández y luego Lautaro Martínez hicieron explotar a la afición, para la cual el rival de este miércoles tiene un peso agregado por el antecedente de la guerra de las islas Malvinas en 1982 y algunos clásicos mundialistas como el choque por cuartos de final de México 1986 o la victoria inglesa en la primera fase de Corea-Japón 2002.

Celebraciones en el Obelisco

La concentración principal se produjo en el icónico Obelisco de Buenos Aires, donde los hinchas se reúnen después de cada victoria importante, pero los festejos se extendieron prácticamente a cada esquina de la ciudad, donde fanáticos bloquearon calles con festejos improvisados, mientras automovilistas y conductores de autobuses no reclamaban sino que se sumaban a los festejos con sus bocinas o alentando desde sus ventanas.

La Policía de la ciudad de Buenos Aires diseñó un operativo conjunto con las fuerzas federales para evitar desmanes en la zona del centro porteño y los alrededores del Obelisco, con el despliegue de más de 700 policías.

Canciones de los hinchas

Los aficionados concentrados en distintos puntos del territorio argentino entonaron durante los festejos canciones clásicas en apoyo al seleccionado como 'Muchachos', que se convirtió en la bandera sonora de la coronación en Qatar 2022, pero también bailaron al ritmo de temas más nuevos, como 'La cuarta estrella', la canción que acompaña al equipo en el Mundial 2026.

También cantaron canciones vinculadas al reclamo por la soberanía de las islas Malvinas y otras pensando en la final, como la conocida "volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a ser campeones, como en el 86".