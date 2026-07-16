Camiseta que Pelé usó en final del Mundial de 1,958 se subasta por 4.9 millones de dólares

Subastan por 4.9 millones de dólares, camiseta que Pelé usó en final del Mundial de 1958. ( FUENTE EXTERNA )

Una camiseta que Pelé vistió en la final del Mundial FIFA de Suecia en 1,958 se vendió este jueves en Sotheby's en Nueva York por 4.9 millones de dólares, convirtiéndose en el objeto más caro relacionado con su carrera deportiva.

La prenda azul y con un 10 en el reverso era la estrella de una subasta de objetos históricos del fútbol y partía con una estimación en torno a seis millones de dólares, la oferta más alta para una pertenencia de Pelé, que resultó ser demasiado optimista.

Al lucir esa camiseta, un Pelé de diecisiete años se convirtió entonces en el jugador más joven en marcar gol en un Mundial y contribuyó con dos a la victoria de Brasil contra Suecia que le valió a la Canarinha su primer título en el campeonato.