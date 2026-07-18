Mbappé se convierte en el máximo goleador histórico de los mundiales, y lidera la Bota de Oro

El francés Kylian Mbappé marca el gol que pone el marcador 3-4 durante el partido por el tercer puesto de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Francia e Inglaterra, en Miami, Florida (EE. UU.), el 18 de julio de 2026. ( EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH )

Kylian Mbappé anotó este sábado un doblete contra Inglaterra en lo que va de Mundial y con 10 goles supera provisionalmente por 2 a Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro, y como el máximo goleador en la historia de las copas del mundo, con 22.

El delantero del Real Madrid marcó en el minuto 48 del partido por el tercer puesto con un tiro cruzado, y sumó su segundo en el 66, ambos gracias a sendas asistencias de Michael Olise.

Mbappé, de 27 años, era uno de los cuatro jugadores franceses que repetía titularidad tras jugar el partido de semifinales contra España, con el objetivo de superar a Messi, de 39, que suma 8 goles pero había repartido una asistencia más que el francés por la Bota de Oro.

El argentino, no obstante, tiene pendiente disputar la final del domingo contra España.

Los 2 tantos de Mbappé, le sirvieron para superar los 21 anotados por Messi en el sexto mundial de su carrera.

El delantero francés suma 22 goles en 22 partidos, en tres mundiales. Levantó con Francia el Mundial de 2018 en Rusia.

Goles claves

Kylian Mbappé ratificó su condición de figura indiscutible de Francia en la fase de grupos del Mundial 2026, firmando anotaciones determinantes para asegurar el liderato del Grupo I.

El atacante del Real Madrid abrió su cuenta personal con un soberbio doblete frente a Senegal en la victoria por 3-1 celebrada en Nueva Jersey.

Luego en la segunda jornada, el astro francés fustigó las redes de Irak en Filadelfia al marcar el gol que rompió el cero definitivo, pavimentando el boleto de "Les Bleus" a las instancias de eliminación directa con una contundente demostración de efectividad aérea.

En la ronda de eliminación directa, Mbappé asumió el protagonismo absoluto para cargar con las aspiraciones francesas. Durante el compromiso de los octavos de final frente a Suecia, el delantero desarmó el cerrojo escandinavo al apuntarse un doblete crucial en el triunfo por 3-0.

Posteriormente, en el cerrado cruce de los cuartos de final ante Paraguay, el jugador demostró su habitual frialdad en momentos cumbre al canjear con éxito una pena máxima en el segundo tiempo, gol solitario que selló el definitivo 1-0 y catapultó a los dirigidos por Didier Deschamps al selecto grupo de los cuatro mejores del planeta.

El broche de oro de su participación individual aconteció esta tarde en el Hard Rock Stadium de Miami durante el vibrante choque por el tercer puesto contra Inglaterra, al pasar a asumir el liderato histórico de goles convertidos en la gran cita planetaria.