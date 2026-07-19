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España gana el Mundial
España gana el Mundial

Así reaccionó Ferran Torres al gol que metió y le otorgó el triunfo a España

España logra su segundo título del mundo en la historia

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    Así reaccionó Ferran Torres al gol que metió y le otorgó el triunfo a España
    Ferran Torres de España celebra este domingo, al terminar el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey. (EFE)

    Ferran Torres, delantero de la selección española, destacó este domingo, tras proclamarse campeón del mundo, que el "gol ha sido de 47 millones de personas", no suyo; recordó que ha sido "muy criticado a lo largo del Mundial" y recalcó que "Dios le da las cosas a quien más se lo merece".

    "Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente", valoró en ´TVE´ a pie de campo.

    El gol ha sido "una liberación muy grande" para él. "He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, peor creo que el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esa fuerza para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quién más se lo merece", insistió.

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    Ferran expuso que "todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario". "Siempre entra ese nerviosismo, pero siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y lo hemos demostrado una vez más", declaró.

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