Así reaccionó Ferran Torres al gol que metió y le otorgó el triunfo a España

Ferran Torres de España celebra este domingo, al terminar el partido de la final del Mundial de la FIFA 2026 entre España y Argentina en el estadio MetLife en Nueva Jersey. ( EFE )

Ferran Torres, delantero de la selección española, destacó este domingo, tras proclamarse campeón del mundo, que el "gol ha sido de 47 millones de personas", no suyo; recordó que ha sido "muy criticado a lo largo del Mundial" y recalcó que "Dios le da las cosas a quien más se lo merece".

"Al final, el gol ha sido de 47 millones de personas. No ha sido mío ni de los 26 jugadores. El destino estaba escrito y estaba hecho para que ganáramos lejos de nuestra gente", valoró en ´TVE´ a pie de campo.

El gol ha sido "una liberación muy grande" para él. "He sido una persona muy criticada a lo largo del Mundial, peor creo que el destino está escrito. Gracias a Dios siempre me da esa fuerza para seguir y al final, como digo, Dios le da las cosas a quién más se lo merece", insistió.

Ferran expuso que "todas las finales son difíciles cuando tienes a Messi en el equipo contrario". "Siempre entra ese nerviosismo, pero siempre hemos dependido de nosotros, de plantear nuestro fútbol y lo hemos demostrado una vez más", declaró.