Mbappé deja atrás a Messi: máximo goleador del Mundial (10) y de todas las copas (22)

La del Mundial de 2026 fue una carrera entre Lionel Messi, quien a los 39 años ensaya su adiós y Kylian Mpbappé, de 27, que le ha despojado de dos títulos que acarició en las últimas semanas: el de máximo goleador con 10 del torneo que este domingo ganó España, y el de toda la historia con 22.

Messi, de potente comienzo goleador, pasó en blanco en los partidos de cuartos de final y semifinales y el de hoy, aunque en las dos instancias precedentes a la cita con España fue decisivo con sendas asistencias que hicieron avanzar a los pupilos de Lionel Scaloni.

El capitán de la campaña victoriosa de Argentina en el Mundial de Catar se despidió hoy del Mundial de Norteamérica apagado, pero con 8 goles en la clasificación de artilleros, 2 menos que los anotados al final por Mbappé, y 21 en la historia de todas las copas, a uno de la producción del francés.

El diez argentino, que puso fin a su sexta participación en Mundiales, debutó en Alemania 2006 con un gol, pasó en blanco por la de Sudáfrica 2010, agregó 4 a su cuenta personal en Brasil 2014, marcó uno en Rusia 2018 y 7 en Catar 2022, el torneo que conquistó la Albiceleste con él como líder y referente.

El astro rosarino, que cumplió 39 años el 24 de junio, anotó en el Mundial de Norteamérica en la fase de grupos a Argelia (3), Austria (2) y Jordania (1). En dieciseisavos a Cabo Verde (1) y en octavos a Egipto (1). Aunque no marcó en cuartos, semifinales, ni en la final.

No obstante, se convirtió en el primer futbolista que marcó en siete partidos mundialistas consecutivos y, durante un largo tramo del torneo llegó a ser el máximo goleador histórico del torneo.

El diez francés, quien jugó el Mundial por tercera vez, ha tenido una producción más sostenida. En Rusia 2018, que marcó su debut, anotó 4, en Catar 2022 produjo el doble, y en 2026 superó sus límites con 10.

El astro del Real Madrid, quien cumplirá 28 años el 20 de diciembre, obtuvo su cosecha de 10 con 2 goles a Senegal y 2 a Irak en fase de grupos; 2 a Suecia en dieciseisavos de final, uno de penalti a Paraguay para liquidar el pulso de octavos, uno a Marruecos en cuartos y 2 a Inglaterra en el choque por el tercer puesto.

Un Mundial madurado con 308 goles en 104 partidos

Después del 6-4 entre Inglaterra y Francia, y del 1-0 de España sobre Argentina en el MetLife de Nueva York/Nueva Jersey, el torneo llegó a su fin con 308 goles en 104 partidos.

El ariete neerlandés Cody Gakpo anotó el centésimo gol del Mundial el 20 de junio durante la segunda jornada del Grupo F, en el que su país goleó por 5-1 a Suecia en el NRG Stadium de Houston.

El defensor ghanés Derrick Luckassen firmó el gol número 200 el 27 de junio en choque de la tercera y última fecha de la fase de grupos que ganó Croacia por 2-1 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

El número 300 lo marcó el delantero Bukayo Saka a Francia el 18 de julio durante el partido por el tercer lugar en Miami. El jugador del Arsenal alargó en el minuto 37 una ventaja a 0-3, aunque el choque lo ganó Inglaterra por 4-6.

La vigésima tercera edición llegó a 297 anotaciones después de las semifinales, pero el triunfo del sábado por 6-4 de Inglaterra sobre Francia agregó otras diez.

El registro supera ampliamente el anterior récord de goles en una Copa del Mundo establecido en Catar 2022 con 172.

El promedio cercano a tres tantos (2,9) por encuentro refleja el carácter ofensivo de esta edición, pero en este resultado también inciden dos factores no menores: la competición se expandió de 32 a 48 selecciones y de 64 a 104 partidos.

.

- Clasificación de goleadores del Mundial 2026:

Con 10: Kylian Mbappé (Francia)

Con 8: Lionel Messi (Argentina)

Con 7: Jude Bellingham (Inglaterra) y Erling Haaland (Noruega)

Con 6: Ousmane Dembélé (Francia) y Harry Kane (Inglaterra)

Con 5: Mikel Oyarzabal (Francia) Con 4: Vinicius Junior (Brasil), Julián Quiñones (México) e Ismaila Sarr (Senegal).

.

- Clasificación de los goleadores históricos:

Con 22: Kylian Mbappé (Francia)

Con 21: Lionel Messi (Argentina)

Con 16: Miroslav Klose (Alemania)

Con 15: Ronaldo Luiz Nazário de Lima

Con 14: Gerd Müller (Alemania)

Con 13: Just Fontaine (Francia)

Con 13: Harry Kane (Inglaterra). EFE