Trump e Infantino entregan la Copa Mundial 2026 a una España extasiada en Nueva York

El presidente de EE.UU., Donald Trump, felicita a Pau Cubarsí de España junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino; la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y al primer ministro de Canadá, Mark Carney, este domingo, en las premiaciones del Mundial de la FIFA 2026 tras la final entre España y Argentina en el estadio MetLife en East Rutherford (NJ, EE.UU.). ( EFE )

El presidente estadounidense, Donald Trump, y el de la FIFA, Gianni Infantino, entregaron la Copa Mundial de 2026 a una selección española extasiada y que cumplió su sueño de la segunda estrella.

Los de Luis de la Fuente levantaron el ansiado trofeo de oro cuando ya caía el sol en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey frente a 80,000 espectadores, una multitud de personalidades y con la presencia de los Reyes de España y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez.

Rodri Hernández, capitán del equipo, recibió el trofeo de manos de Trump e Infantino. El presidente estadounidense saludó a los jugadores españoles y se resistió a salir del encuadre hasta cuando los españoles levantaron el trofeo.

Los jugadores celebraron y bailaron en el escenario del estadio junto al rey Felipe VI, la reina Leticia, la princesa Leonor y la infanta Sofía

El mayor espectáculo deportivo del mundo y el más largo de la historia puso fin a 45 días y a 104 partidos entre 48 naciones, entre los que emergió vencedora una España que solo encajó un gol en todo el torneo.

Un gol de Ferran Torres al comienzo de la segunda parte de la prórroga sentenció a una Argentina que jugó con 10 desde el minuto 93. El partido cerró con una tangana final y un feo agarrón del argentino Paredes al mediocampista español Gavi.

Trump e Infantino ingresaron al estadio acompañados de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Aunque era difícil dilucidar el objeto de los abucheos, el estadio abucheó a la entrada de Trump e Infantino al césped y cuando ambos premiaron al equipo arbitral, que anuló dos goles a España en este encuentro.

Sergio Ramos, campeón del mundo en 2010, se encargó de llevar el trofeo al escenario entre los guiños de complicidad con "la Roja".

El defensa central español Pau Cubarsí ganó el mejor jugador joven del torneo, mientras que Unai Simón recibió el guante de oro de manos de Mark Carney.

El jugador del torneo fue Rodri, que recibió el galardón de manos de Sheinbaum ante un cariacontencido Lionel Messi, que no pudo retirarse con otro Mundial ganado y tampoco consiguió superar como goleador del torneo al francés Kylian Mbappé. EFE