Dominicana dispararía opciones de ir al Mundial de subir a 64 países

José Deschamps, presidente de la Federación Dominicana de Fútbol, junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA. ( FUENTE EXTERNA )

Luego de participar de las actividades que para sus asociaciones la FIFA convocó en Estados Unidos por el Mundial 2024, José Deschamps tiene una convicción: Dominicana puede ir al próximo Mundial, si se expande a 64 el número de participantes como se promueve desde el máximo organismo y la Conmebol, la Confederación Sudamericana.

"Hay posibilidades de que se amplíen los equipos que vayan a participar y por ende tendríamos mucho más oportunidades. En el próximo Congreso de la FIFA, se votará si se pasa a 64 equipos, porque ya (Gianni) Infantino lo mencionó", dijo Deschamps a Diario Libre luego de haber agotado una agenda que incluyó estar presente en un evento junto al mandatario estadounidense Donald Trump y el presidente de la FIFA.

"Cuando se pasó a 48 selecciones (desde 32), hubo un grupo de federaciones que se resistió y voto que no. Sin embargo, la misma FIFA ya ha dicho que las ganancias, la asistencia a los estadios, las audiencias televisivas, todo fue muy superior a la versión de 2022. Ahora mismo ellos están apostando a subirlo aunque haya una parte, que se oponga, pero los resultados están ahí", indicó el presidente de la Federación Dominicana de Fútbol.

Una vez definido el número de países se conocerá cuántas plazas habrá para la Concacaf, la confederación a la que Dominicana pertenece. Para Norteamérica 2026 hubo tres puestos directos (los anfitriones Estados Unidos, Canadá y México) y se clasificaron Haití, Panamá y Curazao. Jamaica. Jamaica pudo ser el séptimo, pero perdió la repesca ante la República Democrática del Congo.

Un Mundial con 64 países pudiera aumentar esa cuota. Deschamps apoya sus expectativas en el terreno en el desempeño dominicano en el último lustro, con clasificación y buena impresión en la Copa Oro y el avance a la Liga A de la Liga de Naciones.

El dirigente vegano apela a ir detrás de ese talento dominicano que reside en el exterior, un recurso al que apeló el grueso de países que tomó parte del Mundial más reciente con el 24 % de los jugadores que vieron acción nacidos en un país distinto al que representaron.

Superó expectativas

Y los números ya se conocen, y no mienten. Los ingresos del recién pasado certamen superaron los US$15 mil millones (más de los US$ 11 mil millones que se estimaban) y el doble de lo que se recaudó en Catar 2022.

Deschamps estuvo en Ciudad de México cuando se inauguró la Copa del Mundo y asistió a partidos de fase de grupo y en la gran final.

"Para mí, lo más sorprendente fue la organización, trabajó un equipo de cinco mil personas, en tantos aspectos, fue increíble, ni hablar la seguridad para poder manejar tanta gente en los estadios y nunca pasó nada", señaló.

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