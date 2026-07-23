El detalle de cómo el Mundial 2026 terminó con una asistencia histórica de 6.8 millones de fans

Fanáticos ecuatrorianos celebran en el Met Life Stadium de New York/ New Jersey el 25 de junio de 2026, cuando su selección venció 2-1 a Alemania. ( FUENTE EXTERNA )

La Copa Mundial de la FIFA 2026 concluyó dejando atrás el torneo más masivo en la historia del deporte rey. Según datos oficiales del oragnismo rector del balompié mundial, un total sin precedentes de 6,810,966 aficionados colmaron las gradas de los 16 estadios repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá.

Esta asombrosa cifra pulverizó por completo la marca histórica de Estados Unidos 1994, duplicando prácticamente los 3.58 millones de espectadores de aquel torneo.

El gigante de la Concacaf demostró que la pasión no conoce fronteras y que es un país con todas las facilidades para realizar un certamen de esas características.

Las catedrales del récord

El nuevo formato expandido a 48 selecciones y 104 partidos convirtió al continente en un hervidero humano. Los recintos operaron bajo una ocupación asombrosa del 99.7% de su capacidad, promediando más de 65,000 fanáticos por encuentro.

El desglose final de los portales especializados resalta el impacto de las sedes principales:

El Olimpo de Nueva York / Nueva Jersey: El MetLife Stadium se coronó como el epicentro del torneo al albergar la gran final donde España venció 1-0 a Argentina. Este recinto registró la asistencia más alta con un acumulado de 645,186 espectadores.

El Gigante de Texas: Dallas, con su imponente AT&T Stadium, no se quedó atrás aportando 631,843 asistentes a la causa global. Su lleno total de 70,649 fanáticos en un solo partido permitió que la historia de los mundiales cruzara la barrera de los 50 millones de boletos vendidos de por vida.

La Mística de México: El histórico Estadio Azteca de la Ciudad de México lideró la mayor asistencia individual en encuentros de fase de grupos con 80,824 fanáticos, acumulando 404,120 almas en sus cinco partidos programados. Por su parte, Monterrey sumó 204,176 y Guadalajara 180,930 asistentes.

La Fuerza del Norte: En Canadá, el rugido de Vancouver se hizo sentir con 367,749 espectadores, mientras que Toronto cerró filas aportando 258,088 personas a la gran fiesta de fútbol.

Cifras impactantes

La locura comenzó a dar señales de récord desde muy temprano. Portales de cobertura global registraron que apenas al cierre de la fase de grupos, unos 4.6 millones de hinchas ya habían pasado por los torniquetes, superando todo el acumulado de ediciones previas en solo 17 días.

El propio presidente de la FIFA, Gianni Infantino, bautizó al 16 de junio de 2026 como una jornada histórica al congregarse 281,223 fanáticos en los estadios en un solo día, marcando el rumbo de lo que sería una epopeya comercial y social.

Fuera de las canchas, el impacto humano se replicó en las calles: más de 7.7 millones de personas celebraron en paralelo en los FIFA Fan Festivals.