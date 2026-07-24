Con el orgullo de la localía, el fútbol dominicano alista su debut en los Centroamericanos

Selección masculina de fútbol que competirá en los Juegos Centroamericanos Santo Domingo 2026. ( FUENTE EXTERNA )

La cuenta regresiva ha comenzado en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Dominicana de Fútbol. Las selecciones nacionales de la República Dominicana, en sus ramas femenina y masculina, se encuentran en el tramo final de una intensa y exigente preparación.

El objetivo principal es alcanzar el máximo nivel competitivo antes del inicio formal del torneo de balompié en los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

El búnker de entrenamiento ha sido testigo de jornadas de doble turno que se pusieron en marcha a mediados de mes. El combinado masculino rompió el hielo al ingresar a la concentración el pasado 14 de julio, mientras que las integrantes del conjunto femenino hicieron lo propio un día después.

Como termómetro de esta exigente puesta a punto, el pasado miércoles ambos planteles sumaron minutos de alta intensidad en partidos de preparación frente a la selección de México y al club Cibao FC, respectivamente.

Con más de diez días acumulados de dinámicas grupales, la seleccionadora del equipo femenino, Betzaida Ubri, ofreció un balance altamente positivo sobre el estado de sus dirigidas. La estratega local enfatizó que la planificación se ha centrado en el control estricto de las cargas físicas, permitiendo que el grupo asimile los conceptos tácticos y fortalezca la cohesión colectiva.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/24/hn3jimswaaaph4h-c5f85db2.jpg Vista de la selección femenina durante uno de sus entrenamientos. (FUENTE EXTERNA)

Además, destacó el enorme orgullo y la motivación extra que representa competir y sentir el aliento directamente en casa ante el público dominicano.

El reto para las jugadoras comenzará de manera oficial el próximo 29 de julio en el marco del Grupo A, una zona que exigirá la máxima concentración. El calendario de la fase regular fija el debut ante El Salvador a las 7:00 p. m. en el Estadio Moca 85, escenario al que regresarán el 2 de agosto a la misma hora para cerrar frente a Venezuela.

En el partido intermedio de la primera etapa, programado para el 31 de julio, la escuadra local se mudará al Estadio Cibao FC para medir fuerzas contra la selección de Costa Rica.

Primera del ciclo

Por el lado de la rama masculina, el director técnico Marcelo Neveleff comandará por primera vez en su carrera a la escuadra nacional dentro de una competencia oficial del ciclo olímpico. El entrenador de origen argentino se mostró plenamente conforme con la actitud diaria de sus jugadores de cara al debut del 30 de julio.

Para el estratega, las claves del éxito radican en el sentido de pertenencia y la construcción de un vestuario unido, factores esenciales para demostrar el crecimiento futbolístico del país.

Los hombres también quedaron emparejados en el Grupo A del torneo regional, donde deberán sortear tres duelos de alta exigencia, todos calendarizados a las 7:00 p. m.

La primera prueba de fuego será frente a Guatemala en el Estadio Cibao FC, para luego afrontar el choque de la segunda fecha ante México el 1 de agosto en el Estadio Moca 85.

La última jornada de esta fase inicial para los locales se disputará el 3 de agosto en el Estadio El Cóndor contra el seleccionado de Venezuela.

Los trabajos en las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento continuarán sin pausa hasta el próximo 28 de julio.

Ese día, ambas delegaciones recogerán sus pertenencias para trasladarse formalmente hacia el centro de hospedaje y concentración oficial de la competencia ubicado en la región del Cibao, listos para saltar al césped y pelear por las medallas.